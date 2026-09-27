मिलर ने मचाई तबाही, तूफानी शतक के साथ धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेविड मिलर का बल्ला जमकर चला. जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे वनडे में मिलर ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि उनका नाम एक साथ कई खास रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. उन्होंने महज 73 गेंदों में शतक पूरा किया और 93 गेंदों पर 142 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इस पारी के दौरान मिलर ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए एक खास उपलब्धि भी अपने नाम कर ली.

मिलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 73 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कंगारुओं के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए. हेनरिक क्लासेन 2023 में 57 गेंदों में शतक लगाकर पहले नंबर पर हैं. वहीं, मिलर ने ही 2016 में 69 गेंदों में शतक लगाया था, जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. क्विंटन डी कॉक और एडेन मार्करम ने 74 गेंदों में शतक लगाया है.

एमएस धोनी को छोड़ा पीछे

मिलर ने अपनी इस पारी के साथ भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को भी पीछे छोड़ दिया. वनडे में नंबर-5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए मिलर के नाम अब 8 शतक हो गए हैं. धोनी और युवराज सिंह ने इस पर 7-7 शतक लगाए हैं. इस मामले में मिलर ने इंग्लैंड के जोस बटलर की बराबरी कर ली है, जिनके नाम भी 8 शतक हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा शतक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में ये मिलर का चौथा शतक रहा. इसके साथ ही वो दक्षिण अफ्रीका की ओर से इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. फाफ डु प्लेसिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 पारियों में 5 शतक लगाए हैं. मिलर ने 28 पारियों में 4 शतक जड़ दिए हैं. क्विंटन डी कॉक और हर्शल गिब्स के नाम 3-3 शतक हैं.

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