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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समिलर ने मचाई तबाही, तूफानी शतक के साथ धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ा

मिलर ने मचाई तबाही, तूफानी शतक के साथ धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ा

डेविड मिलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी शतक लगाकर कई खास रिकॉर्ड अपने नाम किए. उन्होंने एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए वनडे में अपने नाम 8 शतक पूरे किए.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Sep 2026 08:26 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेविड मिलर का बल्ला जमकर चला. जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे दूसरे वनडे में मिलर ने ऐसी तूफानी पारी खेली कि उनका नाम एक साथ कई खास रिकॉर्ड में दर्ज हो गया. उन्होंने महज 73 गेंदों में शतक पूरा किया और 93 गेंदों पर 142 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. इस पारी के दौरान मिलर ने एमएस धोनी को पीछे छोड़ते हुए एक खास उपलब्धि भी अपने नाम कर ली.

मिलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 73 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कंगारुओं के खिलाफ वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए. हेनरिक क्लासेन 2023 में 57 गेंदों में शतक लगाकर पहले नंबर पर हैं. वहीं, मिलर ने ही 2016 में 69 गेंदों में शतक लगाया था, जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. क्विंटन डी कॉक और एडेन मार्करम ने 74 गेंदों में शतक लगाया है.

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एमएस धोनी को छोड़ा पीछे

मिलर ने अपनी इस पारी के साथ भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को भी पीछे छोड़ दिया. वनडे में नंबर-5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए मिलर के नाम अब 8 शतक हो गए हैं. धोनी और युवराज सिंह ने इस पर 7-7 शतक लगाए हैं. इस मामले में मिलर ने इंग्लैंड के जोस बटलर की बराबरी कर ली है, जिनके नाम भी 8 शतक हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा शतक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में ये मिलर का चौथा शतक रहा. इसके साथ ही वो दक्षिण अफ्रीका की ओर से इस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. फाफ डु प्लेसिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 पारियों में 5 शतक लगाए हैं. मिलर ने 28 पारियों में 4 शतक जड़ दिए हैं. क्विंटन डी कॉक और हर्शल गिब्स के नाम 3-3 शतक हैं.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 27 Sep 2026 08:26 PM (IST)
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