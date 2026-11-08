IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगुजरात टाइटंस में जाएंगे आशुतोष शर्मा! दिल्ली कैपिटल्स को दिया ट्रेड का ऑफर

गुजरात टाइटंस में जाएंगे आशुतोष शर्मा! दिल्ली कैपिटल्स को दिया ट्रेड का ऑफर

आईपीएल 2027 की ऑक्शन से पहले कई ट्रेड देखने को मिल सकते हैं. अब तक 8 डील हुई हैं. खबर है कि दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच भी ट्रेड डील होने वाली है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 08 Nov 2026 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2027 की तैयारी सभी 10 टीमों ने शुरू कर दी है. अगले महीने गोवा में आईपीएल 2027 की नीलामी होगी. इससे पहले 17 नवंबर तक सभी टीमों को अपनी अपनी रिटेन और रिलीज प्लेयर्स लिस्ट जारी करनी होगी. अभी ट्रेड विंडो खुली हुई है. ऐसे में कई टीमें ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो का इस्तेमाल कर खिलाड़ियों की अदला-बदली कर रही हैं. अब तक कुल आठ खिलाड़ियों का ट्रेड हुआ है. अब एक और डील की चर्चा शुरू हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स के आशुतोष शर्मा में दिलचस्पी दिखाई है. 

खबरों के मुताबिक, गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स से संपर्क किया है. गुजरात विस्फोटक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा को लेना चाहती है. उनके बदले वो किसी तेज गेंदबाज को देने के लिए तैयार है. हालांकि, किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि गुजरात ने आशुतोष के बदले किस खिलाड़ी को दिल्ली में देने का ऑफर दिया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या का ट्रेड कंफर्म!
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या का ट्रेड कंफर्म!
क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
क्रिकेट
दिवाली के दिन ये क्या हो गया? एशिया कप में पाकिस्तान से हारा भारत; Hamza Zahoor ने छीनी जीत
दिवाली के दिन ये क्या हो गया? एशिया कप में पाकिस्तान से हारा भारत; Hamza Zahoor ने छीनी जीत
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, शुभमन गिल ने कुछ समय पहले दिल्ली कैपटिल्स से संपर्क किया था. वो आशुतोष को लेना चाहती है. शुरुआत में दिल्ली ने इस पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब फ्रेंचाइजी में नए मैनेजमेंट और नए कोच के आने के बाद इस ऑफर पर विचार किया जा रहा है. खबरों की मानें तो आशुतोष शर्मा के लिए गुजरात टाइटंस स्पीड स्टार अशोक शर्मा को दे सकती है. गुजरात को एक फिनिशर की तलाश है. एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि वो दूसरी टीमों से भी फिनिशर लाने की बात कर रही है. हालांकि, टीमों के नाम या किसी दूसरे खिलाड़ी का नाम अब तक सामने नहीं आया है. 

अब तक हुई ट्रेड डील की लिस्ट 

ऋषभ पंत - लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स - 15 करोड़ 
कुलदीप यादव - दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स - 13.50 करोड़
टी नटराजन - दिल्ली कैपिटल्स से सनराइजर्स हैदराबाद - 5 करोड़
जीशान अंसारी - सनराइजर्स हैदराबाद से दिल्ली कैपिटल्स - 40 लाख
लियाम लिविंगस्टोन - सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स - 6 करोड़
खलील अहमद - चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद - 4.8 करोड़
जैक एडवर्ड्स - सनराइजर्स हैदराबाद से चेन्नई सुपर किंग्स - 3 करोड़
नाथन एलिस - चेन्नई सुपर किंग्स से सनराइजर्स हैदराबाद - 2 करोड़

 यह भी पढ़ें- 

इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या का ट्रेड कंफर्म!

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Gujarat Titans IPL 2027 IPL 2027 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या का ट्रेड कंफर्म!
इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या का ट्रेड कंफर्म!
क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
क्रिकेट
दिवाली के दिन ये क्या हो गया? एशिया कप में पाकिस्तान से हारा भारत; Hamza Zahoor ने छीनी जीत
दिवाली के दिन ये क्या हो गया? एशिया कप में पाकिस्तान से हारा भारत; Hamza Zahoor ने छीनी जीत
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
विश्व
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
बॉलीवुड
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ऑटो
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
एग्रीकल्चर
Drought Resistant Wheat: गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget