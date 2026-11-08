IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या का ट्रेड कंफर्म!

इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या का ट्रेड कंफर्म!

Mumbai Indians IPL 2027 Released Players: आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले ले सकती है. फ्रेंचाइजी 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 08 Nov 2026 09:22 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2027 के लिए सभी 10 टीमों को 17 नवंबर से पहले अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इससे पहले कई टीमों के बीच आपसी सहमति से खिलाड़ियों की अदला-बदली (ट्रेड डील) हुई है. रिपोर्ट की मानें तो हार्दिक पांड्या का ट्रेड होना भी कंफर्म हो गया है. मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स जाएंगे. उनके बदले पंजाब किंग्स तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मुंबई इंडियंस को देगी. यह ट्रेड डील कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अभी इसका आधिकारिक एलान नहीं किया गया है. इसके अलावा मुंबई इंडियंस चार खिलाड़ियों को रिलीज भी कर सकती है. 

1- महिपाल लोमरोर 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
क्रिकेट
दिवाली के दिन ये क्या हो गया? एशिया कप में पाकिस्तान से हारा भारत; Hamza Zahoor ने छीनी जीत
दिवाली के दिन ये क्या हो गया? एशिया कप में पाकिस्तान से हारा भारत; Hamza Zahoor ने छीनी जीत
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
क्रिकेट
Diwali 2026: विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा
विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा

महिपाल लोमरोर को मुंबई इंडियंस ने रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में शामिल किया था. वह 50 लाख रुपये में साइन किए गए थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. अब मुंबई इंडियंस आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले महिपाल लोमरोर को रिलीज कर सकती है. 

2- शार्दुल ठाकुर 

शार्दुल ठाकुर ट्रेड डील के जरिए लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई इडियंस में आए थे. वह 2 करोड़ रुपये में मुंबई इंडियंस में आए थे. उन्हें 9 मैच खेलने का मौका भी मिला था, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे. ऐसे में अब फ्रेंचाइजी उन्हें रिलीज कर सकती है. 

3- रॉबिन मिन्ज 

घरेलू क्रिकेट में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए फेमस रॉबिन मिन्ज आईपीएल में फीके रहे हैं. झारखंड के इस विस्फोटक बल्लेबाज को डोमेस्टिक क्रिकेट का क्रिस गेल भी कहा जाता है, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए रॉबिन मिन्ज कुछ कमाल नहीं कर सके. ऐसे में अब उन्हें रिलीज किया जा सकता है. 

4- मयंक मारकंडे 

लेग स्पिनर मयंक मारकंडे पर मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन में ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया था. टीम में पहले से अल्लाह गजनफर और रघु शर्मा हैं. इसके अलावा केशव महाराज भी मुंबई का हिस्सा हैं. फ्रेंचाइजी अब उन्हें रिलीज कर सकती है.

यह भी पढ़ें- 

IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 08 Nov 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
Mumbai Indians HARDIK PANDYA IPL 2027 IPL 2027 Auction
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
क्रिकेट
दिवाली के दिन ये क्या हो गया? एशिया कप में पाकिस्तान से हारा भारत; Hamza Zahoor ने छीनी जीत
दिवाली के दिन ये क्या हो गया? एशिया कप में पाकिस्तान से हारा भारत; Hamza Zahoor ने छीनी जीत
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
क्रिकेट
Diwali 2026: विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा
विराट-गंभीर समेत कई क्रिकेट दिग्गजों ने दी दीवाली की बधाई, जानें किसने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
अखिलेश यादव ने अपने मंदिर से दी दिवाली की बधाई, तस्वीरों के साथ दिया खास मैसेज
विश्व
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
हूती विद्रोहियों ने रियाद पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, तेज धमाकों से थर्राया शहर
क्रिकेट
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
IPL 2027 ऑक्शन से पहले दीपक चाहर को मिली कप्तानी, 15 सदस्यीय टीम का हुआ एलान
बॉलीवुड
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
'जीना यहां, मरना यहां...', करीना-करिश्मा की पैरेंट्स संग स्पेशल दिवाली, नाना रणधीर से लिपटे दिखे तैमूर
इंडिया
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
PM मोदी ने रेवंत रेड्डी को दी जन्मदिन की बधाई, तेलंगाना CM ने क्या दिया जवाब
ऑटो
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
3.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार, जानिए कैसी है Mercedes AMG GT 63 Pro
एग्रीकल्चर
Drought Resistant Wheat: गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
गेहूं की इन किस्मों पर नहीं होता सूखे और गर्मी का असर, देती हैं बंपर पैदावार
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget