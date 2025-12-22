डेविड बेकहम के परिवार में दरार! इंस्टाग्राम पर बेटे को किया अनफॉलो, जानिए वजह

फुटबॉल के दिग्गज डेविड बेकहम और उनकी पत्नी विक्टोरिया बेकहम का पारिवारिक विवाद अब सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं रहा. सोशल मीडिया पर हुई एक हलचल ने इस कथित पारिवारिक तनाव को खुलकर सामने ला दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेविड और विक्टोरिया बेकहम ने अपने बड़े बेटे ब्रुकलिन बेकहम को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. यही नहीं, ब्रुकलिन के छोटे भाई रोमियो और क्रूज बेकहम ने भी उन्हें फॉलो करना बंद कर दिया है. इस कदम ने फैंस के बीच चर्चाओं को और तेज कर दिया है कि बेकहम परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा. वहीं दूसरी ओर, ब्रुकलिन की पत्नी निकोला पेल्ट्ज बेकहम पहले से ही बेकहम परिवार के प्रमुख सदस्यों को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करती.

बड़े पारिवारिक मौकों से दूरी

पिछले कुछ समय में ब्रुकलिन और निकोला की गैरमौजूदगी कई अहम पारिवारिक कार्यक्रमों में साफ दिखी है. मई में डेविड बेकहम के 50वें जन्मदिन की भव्य पार्टी में ब्रुकलिन शामिल नहीं हुए, जबकि उन्हें न्योता दिया गया था. इसके अलावा, अगस्त 2025 में न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन और निकोला ने अपनी शादी के वचन दोबार लिए थे, लेकिन इस समारोह में भी बेकहम परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आया. नवंबर में हुए डेविड बेकहम के नाइटहुड समारोह में पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन ब्रुकलिन और निकोला वहां भी अनुपस्थित रहे. इतना ही नहीं, क्रिसमस 2025 भी ब्रुकलिन ने अपने माता-पिता के बजाय निकोला के परिवार के साथ फ्लोरिडा में बिताया.

कहां से शुरू हुआ पूरा विवाद?

बताया जाता है कि विवाद की शुरुआत साल 2022 में ब्रुकलिन और निकोला की शादी के दौरान हुई. ‘वेडिंग ड्रेस विवाद’ काफी चर्चा में रहा, जब निकोला ने विक्टोरिया बेकहम की बजाय एक दूसरे डिजाइनर वैलेंटिनो की ड्रेस पहनने का फैसला किया. इसके अलावा शादी के रिसेप्शन में सिंगर मार्क एंथनी के डांस परफॉर्मेंस से जुड़ा एक विवाद भी तनाव की वजह बताया जाता है.

हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि ब्रुकलिन बेकहम अपने पेशेवर नाम से “बेकहम” सरनेम हटाने पर भी विचार कर रहे हैं और खुद को सिर्फ “ब्रुकलिन पेल्ट्ज” के नाम से पेश करना चाहते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर यह फैसला रोका जाना है तो ब्रुकलिन अपनी मां विक्टोरिया बेकहम से माफी की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, इस पर परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

इसी बीच उनके भाई रोमियो की गर्लफ्रेंड किम टर्नबुल को लेकर भी अटकलें लगी थी. हालांकि, इन सभी कयासों को खुद क्रूज बेकहम ने खारिज कर दिया. क्रूज ने साफ शब्दों में कहा कि “ब्रुकलिन और किम ने कभी एक-दूसरे को डेट नहीं किया,” जिससे इस एंगल पर विराम लग गया.

ब्रुकलिन का पिता को लेकर बयान

पीपल मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रुकलिन इस पूरे विवाद में खुद को भावनात्मक रूप से “फंसा हुआ” महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कथित तौर पर कहा है कि बेकहम परिवार उनका अपना है, लेकिन इसके बावजूद उनके और उनके पिता डेविड बेकहम के रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे हैं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कई बार ब्रुकलिन को अपने पिता के साथ रिश्ता पारंपरिक पिता-पुत्र संबंध से ज्यादा एक “बिजनेस अरेंजमेंट” जैसा लगा है.