युवा भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मंगलवार को दिन में पेट में तेज दर्द होने के बाद अस्पताल ले जाया गया. जायसवाल पुणे में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ मुंबई की ओर से खेल रहे थे. मुंबई ने रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से जीत दर्ज की. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जायसवाल को गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस कारण आदित्य बिरला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है. 23 वर्षीय बल्लेबाज ने 16 गेंदों में 15 रन बनाए और मुंबई ने 217 रनों के लक्ष्य का पीछा किया.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जायसवाल को पूरे मैच के दौरान पेट में ऐंठन हो रही थी और मैच के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई. अस्पताल में उनका अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन किया गया और उन्हें उचित चिकित्सा सहायता दी गई. बाद में उन्हें अपनी दवा जारी रखने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दी गई.

मैच की बात करें तो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग ग्रुप बी के मुकाबले में अजिंक्या रहाणे की नाबाद 72 रन की पारी और सरफराज खान की 22 गेंदों पर खेली गई तूफानी 73 रन की पारी की बदौलत मुंबई ने राजस्थान को तीन विकेट से हरा दिया.

रहाणे ने 41 गेंदों में 72 रन (7 चौके, 3 छक्के) बनाए, लेकिन 200 से अधिक के लक्ष्य का पीछा करते हुए सरफराज ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सात छक्के और छह चौके लगाते हुए मात्र 22 गेंदों में 73 रन बनाए.

217 रनों का पीछा करते हुए मुंबई ने अपनी रफ्तार कम नहीं होने दी और लगातार विकेट गिरने के बावजूद एक और शानदार जीत हासिल की. रहाणे की शानदार पारी की बदौलत मुंबई ने 11 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

रहाने के साथ 41 रनों की सलामी साझेदारी के बाद जायसवाल (15) के आउट होने के बावजूद मुंबई ने लक्ष्य का पीछा करना नहीं छोड़ा. इसके बाद रहाणे ने सरफराज के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए मात्र 39 गेंदों में 111 रनों की साझेदारी की.

सरफराज ने तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने मैदान के चारों ओर जोरदार छक्के लगाए, लेकिन मानव सुथार (4-0-23-3) ने उन्हें आउट कर दिया. इस पारी के कारण मुंबई की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और एक के बाद विकेट गिरते चले गए.

अंगकृष रघुवंशी (0) और ऑलराउंडर साईराज पाटिल (4), सूर्यांश शेडगे (10) और कप्तान शार्दुल ठाकुर (2) रहाणे को कोई सहयोग नहीं दे पाए, लेकिन उन्हें अथर्व अंकोलेकर का साथ मिला.

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अंकोलेकर ने तीन छक्के और एक चौका लगाकर नौ गेंदों में 26 रन बनाए, जिससे मुंबई फिर से मजबूत स्थिति में आ गई. रहाणे ने शम्स मुलानी (4 नाबाद) के साथ मिलकर मौजूदा चैंपियन मुंबई को जीत दिलाई.