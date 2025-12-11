जिस तरीके से वो 14 साल का लड़का खेलता है… यशस्वी जायसवाल ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्या कह दिया

Yashasvi Jaiswal On Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी साथ में खेलते हैं. वैभव के खेल को नजदीक से देखने वालों में एक नाम यशस्वी जायसवाल का भी है, क्योंकि दोनों आईपीएल में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलते और साथ में ओपनिंग बैटिंग भी करते हैं. वहीं, यशस्वी ने एक कार्यक्रम में वैभव को लेकर अपनी बेबाक राय रखी है और उन्होंने वैभव की बल्लेबाजी और उनके खेलने के अंदाज के बारे में बताया है.

IPL में एक साथ खेलते हैं यशस्वी-सूर्यवंशी

आईपीएल 2025 में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पहली बार एक साथ खेलते दिखे थे. अब दोनों फिर से आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए साथ ओपन करते नजर आएंगे. पिछले सीजन यशस्वी ने वैभव को पहली बार सामने से बल्लेबाजी करते देखकर हैरान रह गए थे. उन्होंने 14 के उस बल्लेबाज के बारे में जैसा सुना था, बिल्कुल वैसा ही सामने से उन्हें देखने को भी मिला. ऐसे में, जब यशस्वी से एक कार्यक्रम में वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उनकी दिल खोलकर तारीफ की और भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी.

जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी खेलते है…

यशस्वी जायसवाल ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान वैभव सूर्यवंशी पर बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से वो खेलता है, उससे पता चलता है कि सूर्यवंशी कितना अच्छा बल्लेबाज है. यशस्वी ने कहा, जब भी वैभव से बात होती है, तब यही कोशिश रहती है कि अपना ज्यादा से ज्यादा अनुभव उसके साथ साझा करूं. उसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं.

यशस्वी ने वैभव के 35 गेंदों वाले शतक बारे में क्या कहा?

उस कार्यक्रम में यशस्वी से वैभव के द्वारा आईपीएल 2025 में 35 गेंदों में लगाए गए शतक को लेकर सवाल पूछे गए. क्योंकि जब सूर्यवंशी ने शतक लगाया था, तब यशस्वी नॉन-स्ट्राइकर एंड पर थे. इस सवाल पर यशस्वी ने कहा, उस समय वैभव के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था और जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहा था, वो कबीले तारीफ था. यशस्वी ने बताया कि उन्होंने उस समय वैभव से सिर्फ यही कहा था कि अपनी पारी को एंजॉय करो और आनंद लो.