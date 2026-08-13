पैट कमिंस ने सरेआम उड़ाया इंग्लैंड का मजाक, वायरल वीडियो से मची सनसनी

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहला टेस्ट मुकाबला 13 अगस्त से शुरू हो चुका है. इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट मिंस से इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य के बारे में सवाल पूछा गया, जिसपर उनका ऐसा जवाब आया कि दुनिया हैरान रह गई है. उनके इस रिप्लाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल ब्रेंडन मैक्कुलम को इंग्लैंड टीम के टेस्ट कोच पद से हटा दिया गया है. वो मैक्कुलम ही थे जिन्होंने बैजबॉल के तरीके को ईजाद किया था. मगर मैक्कुलम के कोच रहते इंग्लैंड का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा और टीम लगातार हार का मुंह देखती रही. अब स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड टीम के नए हेड कोच बन चुके हैं.

मुझे फर्क नहीं पड़ता

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से पूर्व उनसे पूछा गया कि 'बैजबॉल' अब मर चुका है और उसे दफनाया जा चुका है. उनके अनुसार इंग्लैंड क्रिकेट का भविष्य अब कैसा हो सकता है? इस पर कमिंस ने कहा, "नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है."

बताते चलें कि हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग बने हैं, तो बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट के बाद जो रूट दोबारा इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बन गए हैं. मैक्कुलम के कोच रहते इंग्लैंड नद 49 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उसे 27 जीत मिलीं और टीम को 20 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी और 2 मैच ड्रॉ पर छूटे.

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ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का पहला टेस्ट

बांग्लादेश टीम अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. पहला मुकाबला 13 अगस्त से डारविन में शुरू हो चुका है, जिसमें कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. इतिहास में बांग्लादेश को सिर्फ एक बार टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर जीत मिली है, जो साल 2017 में आई थी.

Pat Cummins doesn't care about English cricket. 😄 pic.twitter.com/rVokTlGJnL — Cricket News (@I_am_Unkar_006) August 13, 2026

बांग्लादेश की टीम कोई टेस्ट सीरीज खेलने 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर गई है. उसने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया टूर 2003 में किया था. बांग्लादेश को 2003 में खेली गई उस सीरीज के दोनों मैचों में पारी की हार झेलनी पड़ी थी.

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