IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपैट कमिंस ने सरेआम उड़ाया इंग्लैंड का मजाक, वायरल वीडियो से मची सनसनी

पैट कमिंस ने सरेआम उड़ाया इंग्लैंड का मजाक, वायरल वीडियो से मची सनसनी

Pat Cummins on England Future: ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस से बैजबॉल और इंग्लैंड टीम के भविष्य पर सवाल पूछा गया, जिसपर उनका जवाब खूब वायरल हो रहा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 06:48 AM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहला टेस्ट मुकाबला 13 अगस्त से शुरू हो चुका है. इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट मिंस से इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य के बारे में सवाल पूछा गया, जिसपर उनका ऐसा जवाब आया कि दुनिया हैरान रह गई है. उनके इस रिप्लाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल ब्रेंडन मैक्कुलम को इंग्लैंड टीम के टेस्ट कोच पद से हटा दिया गया है. वो मैक्कुलम ही थे जिन्होंने बैजबॉल के तरीके को ईजाद किया था. मगर मैक्कुलम के कोच रहते इंग्लैंड का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा और टीम लगातार हार का मुंह देखती रही. अब स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड टीम के नए हेड कोच बन चुके हैं.

मुझे फर्क नहीं पड़ता

बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से पूर्व उनसे पूछा गया कि 'बैजबॉल' अब मर चुका है और उसे दफनाया जा चुका है. उनके अनुसार इंग्लैंड क्रिकेट का भविष्य अब कैसा हो सकता है? इस पर कमिंस ने कहा, "नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है."

बताते चलें कि हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग बने हैं, तो बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट के बाद जो रूट दोबारा इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बन गए हैं. मैक्कुलम के कोच रहते इंग्लैंड नद 49 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उसे 27 जीत मिलीं और टीम को 20 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी और 2 मैच ड्रॉ पर छूटे.

यह भी पढ़ें: भारत के लिए क्यों अहम है श्रीलंका टेस्ट सीरीज? पूर्व दिग्गज ने डिटेल में बताया

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का पहला टेस्ट

बांग्लादेश टीम अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. पहला मुकाबला 13 अगस्त से डारविन में शुरू हो चुका है, जिसमें कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है. इतिहास में बांग्लादेश को सिर्फ एक बार टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर जीत मिली है, जो साल 2017 में आई थी.

बांग्लादेश की टीम कोई टेस्ट सीरीज खेलने 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर गई है. उसने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया टूर 2003 में किया था. बांग्लादेश को 2003 में खेली गई उस सीरीज के दोनों मैचों में पारी की हार झेलनी पड़ी थी.

यह भी पढ़ें:

एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं, अगर ऐसा हुआ तो...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Pat Cummins England Cricket Team Australia Cricket Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
पैट कमिंस ने सरेआम उड़ाया इंग्लैंड का मजाक, वायरल वीडियो से मची सनसनी
पैट कमिंस ने सरेआम उड़ाया इंग्लैंड का मजाक, वायरल वीडियो से मची सनसनी
क्रिकेट
एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं, अगर ऐसा हुआ तो...
एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं, अगर ऐसा हुआ तो...
क्रिकेट
भारत के लिए क्यों अहम है श्रीलंका टेस्ट सीरीज? पूर्व दिग्गज ने डिटेल में बताया
भारत के लिए क्यों अहम है श्रीलंका टेस्ट सीरीज? पूर्व दिग्गज ने डिटेल में बताया
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की ट्रॉफी का उड़ रहा मजाक, फैंस बोले- लकड़ी का टुकड़ा 
ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की ट्रॉफी का उड़ रहा मजाक, फैंस बोले- लकड़ी का टुकड़ा 
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली फुकेत फ्लाइट में कब क्या हुआ ? पढ़ें पूरी पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट
दिल्ली फुकेत फ्लाइट में कब क्या हुआ ? पढ़ें पूरी पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर CEO पद के लिए इंटरव्यू खत्म, आगे क्या होगा? ट्रस्ट ने बताया
राम मंदिर CEO पद के लिए इंटरव्यू खत्म, आगे क्या होगा? ट्रस्ट ने बताया
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
इंडिया
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
इंडिया
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
‘जल्द शुरू होने जा रहा जंतर-मंतर का सीजन-2’, दीपके बोले- बहुत लोग कर रहे थे कमेंट
पंजाब
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
पंजाब: 454 फार्मासिस्ट भर्ती पर HC की रोक, AAP सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget