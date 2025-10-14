हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWTC Points Table 2025-27: वेस्टइंडीज को 2-0 से हराकर WTC रैंकिंग में कहां पहुंचा भारत? देखें ताजा अंक तालिका

WTC Points Table 2025-2027: भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 चक्र में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत ली है. शुभमन गिल एंड टीम ने वेस्टइंडीज को 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 14 Oct 2025 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है. दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल एंड टीम ने मेहमान टीम को 7 विकेट से हराया. इससे पहले अहमदाबाद में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया था. ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 चक्र में भारत की पहली जीत है. जानिए इसके बाद अब अंक तालिका की स्थिति क्या है? कौन सी टीम किस पोजीशन पर है.

ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका टॉप-2 पर काबिज

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्र में 3 टेस्ट खेले हैं और तीनों मैच जीते हैं. 36 पॉइंट्स और 100 प्रतिशत जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में पहले नंबर पर है. दूसरे स्थान पर श्रीलंका है, जिसने 2 टेस्ट खेले हैं और 1 मैच जीता है और 1 ड्रा खेला है. श्रीलंका के 16 अंक हैं लेकिन जीत प्रतिशत 66.67 का है. जीत प्रतिशत ज्यादा होने के कारण श्रीलंका भारत से ऊपर है.

तीसरे नंबर पर टीम इंडिया

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में भारत तीसरे स्थान पर है. इस चक्र में भारत ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें से टीम ने 4 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं. टीम का 1 मैच (इंग्लैंड के खिलाफ) ड्रा रहा था. 52 पॉइंट्स और 61.90 जीत प्रतिशत के साथ भारत अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है.


इंग्लैंड चौथे नंबर पर है, जिसने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रा पर समाप्त की थी. इंग्लैंड ने 2 मैच जीते और 2 हारे, 1 मैच ड्रा रहा. 26 पॉइंट्स और 43.33 जीत प्रतिशत के साथ इंग्लैंड चौथे नंबर पर है.

भारत की अगली टेस्ट सीरीज किसके साथ, कब है?

टीम इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज अगले महीने खेली जाएगी. साउथ अफ्रीका टीम भारत दौरे पर 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी, पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा. दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से असम के एसीए (असं क्रिकेट एसोसिएशन) स्टेडियम में खेला जाएगा.

