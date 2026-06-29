तीसरे टेस्ट में NZ की जीत, ENG की हार से कितना बदला WTC प्वाइंट्स टेबल? भारत पर क्या असर?

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की जीत, ENG की हार से कितना बदला WTC प्वाइंट्स टेबल? भारत पर क्या असर?

तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की जीत, ENG की हार से कितना बदला WTC प्वाइंट्स टेबल? भारत पर क्या असर?

WTC 2025-27 Points Table: न्यजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जीत हासिल की. तो आइए जानते हैं कि इस मैच के बाद WTC प्वाइंट्स टेबल में कितना बदलाव आया.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 29 Jun 2026 09:47 PM (IST)
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WTC 2025-27 Points Table Update: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 160 रन से हराया. नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए मैच में कीवी टीम ने जीत के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली. न्यूजीलैंड ने पहला मैच गंवाने के बाद आखिरी के 2 टेस्ट में जीत दर्ज करके सीरीज जीती. यह पहला मौका रहा कि जब इंग्लैंड ने पहला मैच गंवाने के बाद 3 टेस्ट मैचों की सीरीज पर कब्जा किया. अब सवाल यह है कि तीसरे मैच में जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल (WTC 2025-27) में क्या बदलाव हुआ? इसके अलावा भारत पर होने वाले असर पर भी नजर डालेंगे. 

जीत के साथ न्यूजीलैंड ने नहीं लगाई छलांग 

मैच से पहले टॉम लैथम की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड तीसरे पायदान पर थी. मैच जीतने के बाद भी टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर ही है. टीम का पर्सेंटेज (PCT) 72.22 का हो गया है. दूसरे पायदान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका का विनिंग पर्सेंटेज 75 का है. लिहाजा न्यूजीलैंड दूसरे पायदान पर आने के काफी करीब पहुंच गई है. 

हार के साथ इंग्लैंड को क्या हुआ नुकसान?

हारने वाली इंग्लिश टीम को पायदान के लिहाज से तो कोई नुकसान नहीं हुआ. मैच से पहले भी टीम 7वें पायदान पर थी और मैच गंवाने के बाद भी 7वें नंबर पर है. हालांकि टीम का पर्सेंटेज जरूर कम हुआ, जो 26.39 से घटकर 24.36 पर पहुंच गया है. 

टीम इंडिया पर क्या हुआ असर? 

प्वाइंट्स टेबल के लिहाज से टीम इंडिया का इस मैच पर कोई असर नहीं हुआ. टीम पहले भी 5वें पायदान पर थी और अब भी 5वें पायदान पर है. टीम का पर्सेंटेज 48.15 का है. 

टॉप-5 में कौन सी टीमें?

टेबल में टॉप-5 टीमों पर नजर डाली जाए, तो ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर नजर आती है. कंगारू टीम का पर्सेंटेज 87.50 का है. दूसरे पायदान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका का पर्सेंटेज 75 का है. आगे बढ़ते हुए न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर (पर्सेंटेज 72.22) दिखाई देती है. बांग्लादेश 58.33 पर्सेंटेज के साथ चौथे और टीम इंडिया 48.15 के साथ पांचवें पायदान पर है. 

 

यह भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास में पहली बार, इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 160 रन से हराकर न्यूजीलैंड ने बनाया महारिकॉर्ड

Published at : 29 Jun 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
ENG Vs NZ 3rd Test INDIAN CRICKET TEAM WTC 2025-27 Points Table
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