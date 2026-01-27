हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026 Playoff Race: प्लेऑफ की रेस हुई रोमांचक, DC सबसे मजबूत दावेदार, तीन टीमों के बीच कड़ा मुकाबला

WPL 2026 में प्लेऑफ की रेस बेहद रोमांचक हो चुकी है.RCB-W ने क्वालिफिकेशन पक्का कर लिया है,जबकि दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच आखिरी दो स्थानों के लिए जंग तेज है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 27 Jan 2026 02:54 PM (IST)
WPL 2026 Playoff Race: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है. लीग स्टेज के सिर्फ पांच मैच बचे हैं और प्लेऑफ की तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वीमेन (RCB-W) ने पहले ही क्वालिफाई कर लिया है, जबकि बाकी चार टीमों के बीच अंतिम दो प्लेऑफ सीटों के लिए जबरदस्त जंग जारी है.

अंक तालिका की मौजूदा स्थिति

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (क्वालिफाई)  - 10 अंक

दिल्ली कैपिटल्स - 6 अंक

गुजरात जायंट्स - 6 अंक

मुंबई इंडियंस- 4 अंक

यूपी वॉरियर्स - 4 अंक

RCB-W: फाइनल की दहलीज पर

लगातार पांच जीत के साथ शुरुआत करने वाली RCB की टीम पहले ही टॉप-2 में जगह लगभग तय कर चुकी है.

बचे मैच: MI-W (26 जनवरी), UPW-W (29 जनवरी)

एक जीत उन्हें सीधे फाइनल में पहुंचा सकती है. +1.236 की दमदार NRR के चलते, अगर टीम दोनों मैच हार भी गए, तब भी हालात उनके पक्ष में रहेंगे.

DC-W: प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे

RCB-W को हराकर DC-W ने खुद को इस रेस में सबसे मजबूत दावेदार बना लिया है.

बचे मैच: RCB-W (24 जनवरी),  GG-W (27 जनवरी), UPW-W (1 फरवरी)

अगर दिल्ली कैपिटल्स अपने बचे तीन मैचों में से दो जीत लेती है, तो प्लेऑफ तय है. कुछ परिस्थितियों में एक जीत भी उन्हें आगे पहुंचा सकती है, लेकिन नेट रन रेट पर नजर रखना जरूरी होगा.

GG-W: हर मैच ‘करो या मरो’

गुजरात जायंट्स को हालिया बड़ी जीत से नेट रन रेट का फायदा मिला है. 

बचे मैच: DC-W (27 जनवरी), MI-W (30 जनवरी)

अगर वे अपने दोनों मैच जीतती हैं, तो एलिमिनेटर में जगह पक्की है और टॉप-2 का सपना भी जिंदा रहेगा. हालांकि एक हार भी उन्हें जटिल गणित में फंसा सकती है, जहां नेट रन रेट निर्णायक बन सकता है.

MI-W: अभी उम्मीद कायम

दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस सीजन संघर्ष करती दिखी है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है. 

बचे मैच: RCB-W (26 जनवरी), GG-W (30 जनवरी)

मुंबई के लिए सबसे आसान रास्ता दोनों मैच जीतना है. एक हार के साथ भी उनके लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन तब बाकी मुकाबलों के नतीजों और नेट रन रेट पर निर्भरता बढ़ जाएगी.

UPW-W: सबसे मुश्किल राह

टेबल में सबसे नीचे और -0.769 की खराब NRR के साथ UPW-W के लिए रास्ता सबसे कठिन है.

बचे मैच: RCB-W (29 जनवरी), DC-W (1 फरवरी)

प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें दोनों मैच जीतने होंगे और साथ ही दूसरी टीमों के नतीजों का सहारा लेना पड़ेगा. नेट रन रेट की वजह से उनका रास्ता सबसे कठिन माना जा रहा है. 

Published at : 27 Jan 2026 02:54 PM (IST)
