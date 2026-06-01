कौन रहा IPL 2026 का सबसे खूंखार ऑलराउंडर? इन 2 खिलाड़ियों ने किया दमदार प्रदर्शन

क्रिकेट में सबसे ज्यादा चर्चा ऑलराउंडर खिलाड़ियों की होती है, क्योंकि ये गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं. आईपीएल 2026 में कई धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी खेले थे, जिनमें कैमरून ग्रीन से लेकर हार्दिक पांड्या तक का नाम शामिल था. ऐसे में अब आईपीएल 2026 के खत्म होने के बाद हम आंकड़ो के जरिए बताते हैं कि इस साल सबसे खतरनाक ऑलराउंडर कौन रहा.

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन 25.20 करोड़ रुपये में बिके थे. वह आईपीएल 2026 की नीलामी के सबसे महंगे प्लेयर थे, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. कैमरून ग्रीन ने आईपीएल 2026 के 14 मैचों में 322 रन बनाए और सिर्फ सात विकेट झटके.

वहीं मौजूदा वक्त के सबसे खूंखार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी आईपीएल 2026 में फ्लॉप रहे. हार्दिक ने बल्ले से 206 रन बनाए और गेंदबाजी से सिर्फ चार विकेट चटकाए. वह इस सीजन भी कोई अर्धशतक नहीं लगा सके.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले नितीश कुमार रेड्डी ने इस सीजन काफी गेंदबाजी की. हालांकि, वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके. नितीश रेड्डी ने इस सीजन 302 रन बनाए और आठ विकेट झटके. इसके अलावा अक्षर पटेल भी ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सके. अक्षर पटेल ने सिर्फ 173 रन बनाए और 11 विकेट लिए.

इन दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों ने किया दमदार प्रदर्शन

चैंपियन आरसीबी के लिए खेलने वाले क्रुणाल पांड्या इस सीजन के सबसे सफल ऑलराउंडर रहे. उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कमाल का प्रदर्शन किया. आरसीबी के चैंपियन बनने में क्रुणाल का अहम योगदान रहा. क्रुणाल पांड्या ने आईपीएल 2026 में 226 रन बनाए और 14 विकेट चटकाए.

क्रुणाल पांड्या के अलावा राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले रवींद्र जडेजा ने भी इस साल शानदार प्रदर्शन किया. सर जडेजा ने आईपीएल 2026 में 266 रन बनाए और 10 विकेट चटकाए. जडेजा ने कई मैचों में अपने कोटे के पूरे ओवर भी नहीं डाले, लेकिन जब भी टीम को उनकी जरूरत पड़ी, वह उम्मीद पर खरे उतरे.

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