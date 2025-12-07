हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL में रनों की बरसात! RCB और UPW ने मिलकर बनाया सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट, देखिए टॉप 5 की लिस्ट

WPL में रनों की बरसात! RCB और UPW ने मिलकर बनाया सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट, देखिए टॉप 5 की लिस्ट

WPL में RCB, GG और MI की टीमों ने मिलकर ऐसे हाई-स्कोरिंग मैच खेले जिन्हें देखकर फैंस भी दंग रह गए.438 रन से शुरू हुई ये धुआंधार लिस्ट दिखाती है कि महिला क्रिकेट अब नया एंटरटेनमेंट पावरहाउस बन चुका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 07 Dec 2025 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

IPL Record: जल्द ही महिला प्रीमियर लीग (WPL) के नए सीजन का आगाज होने जा रहा है. इसके पिछले सीजन में लगातार बड़े स्कोर देखने को मिले थे,  जिसने सभी पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था. लखनऊ में खेले गए मुकाबले में आरसीबी महिला टीम और यूपी वॉरियर्स ने मिलकर 438 रन ठोक दिए. यह अब तक का WPL इतिहास का सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट बन गया. 

आरसीबी बनाम यूपी वॉरियर्स

8 मार्च 2025 को लखनऊ में RCB Women और UP Warriorz Women के बीच खेला गया मुकाबला WPL इतिहास का सबसे हाई-एग्रीगेट मैच बन गया. दोनों टीमों ने मिलकर कुल 438 रन बनाए और इस मैच में 15 विकेट गिरे. मैच सिर्फ 39.3 ओवर तक चला, लेकिन रन रेट 11.08 रहा, जो लीग इतिहास में सबसे धमाकेदार में से एक है.

इस मुकाबले में RCB की बल्लेबाजों ने पावर हीटिंग का प्रदर्शन किया और UPW ने भी लक्ष्य का शानदार पीछा किया. हालांकि RCB का स्कोर बहुत बड़ा साबित हुआ.

गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु 

14 फरवरी 2025 को वडोदरा में गुजरात जायंट्स (GG Women) और RCB Women के बीच हुए मैच में कुल 403 रन बने. यह मुकाबला भी पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा. RCB ने शानदार शुरुआत की, लेकिन गुजरात जायंट्स ने भी कड़ा मुकाबला दिया. दोनों टीमों ने मिलकर 9 विकेट खोकर यह स्कोर बनाया और रन रेट 10.46 रहा.

गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु 

WPL के पहले सीजन में ही गुजरात जायंट्स और आरीसीबी ने मिलकर 391 रन का हाई-स्कोरिंग मैच खेल दिया था. यह मुकाबला 40 ओवर चला और इस दौरान रन रेट 9.77 रहा. उस समय इतने बड़े स्कोर महिलाओं के T20 मैचों में कम ही देखे जाते थे.

मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु 

11 मार्च 2025 को ब्रेबोर्न में मुंबई इंडियंस की महिला टीम और आरसीबी महिला के बीच खेले गए मुकाबले में 387 रन बने. दोनों टीमों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. इस मैच में मुंबई और RCB की इन-फॉर्म बैटरों ने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु बनाम दिल्दी कैपिटल्स

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स Women के बीच हुए पहले सीजन के मैच में दोनो टीमों ने मिलकर 386 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. RCB की बल्लेबाजी ने भले तेज रन बनाए हों, लेकिन दिल्ली ने भी बैंगलुरू को बराबरी की टक्कर दी. 

Published at : 07 Dec 2025 09:08 AM (IST)
Tags :
RCB WPL WOMENS PREMIER LEAGUE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
Advertisement

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, मृतकों के परिवार को सरकार देगी 2 लाखका मुआल्
Goa Nightclub Fire: गोवा के नाइट क्लब में भीषण हादसा, बढ़ा हादसे में मरने वालों की संख्या
Renuka Chowdhury: डॉग विवाद पर रेणुका चौधरी ने दिया सीधा और सख्त जवाब | Charcha With Chitra
पति के अफेयर की प्राण घातक बीवी ! | Sansani | Crime News
Babri Masjid: 6 दिसंबर...बाबरी मस्जिद को लेकर नया बवंडर! | TMC | Indigo Flight | Indigo Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
गोवा नाइट क्लब हादसे में 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 2: धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
धुरंधर ने दो दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, रणवीर सिंह की फिल्म की 50 Cr क्लब में एंट्री, बनाया ये रिकॉर्ड
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दक्षिण अफ्रीका से ODI सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली का खास बयान, कहा- मैंने 2-3 साल...
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
इंडिया
500KM की दूरी का 7500 रुपये... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
500KM की दूरी का ₹7500... इंडिगो संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, मनमाना किराया वसूली पर रोक
नौकरी
युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट
युवाओं की पहली पसंद बनी ये 5 जॉब्स, अमेरिका में हो रही सबसे तेजी से ग्रोथ; जानें पूरी रिपोर्ट
हेल्थ
एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात
एंटी निकोटिन का काम करती है किचेन में रखी ये चीज, रोज जमकर सिगरेट पीने वाले जान लें ये बात
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget