WPL में रनों की बरसात! RCB और UPW ने मिलकर बनाया सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट, देखिए टॉप 5 की लिस्ट

IPL Record: जल्द ही महिला प्रीमियर लीग (WPL) के नए सीजन का आगाज होने जा रहा है. इसके पिछले सीजन में लगातार बड़े स्कोर देखने को मिले थे, जिसने सभी पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था. लखनऊ में खेले गए मुकाबले में आरसीबी महिला टीम और यूपी वॉरियर्स ने मिलकर 438 रन ठोक दिए. यह अब तक का WPL इतिहास का सबसे बड़ा मैच एग्रीगेट बन गया.

8 मार्च 2025 को लखनऊ में RCB Women और UP Warriorz Women के बीच खेला गया मुकाबला WPL इतिहास का सबसे हाई-एग्रीगेट मैच बन गया. दोनों टीमों ने मिलकर कुल 438 रन बनाए और इस मैच में 15 विकेट गिरे. मैच सिर्फ 39.3 ओवर तक चला, लेकिन रन रेट 11.08 रहा, जो लीग इतिहास में सबसे धमाकेदार में से एक है.

इस मुकाबले में RCB की बल्लेबाजों ने पावर हीटिंग का प्रदर्शन किया और UPW ने भी लक्ष्य का शानदार पीछा किया. हालांकि RCB का स्कोर बहुत बड़ा साबित हुआ.

14 फरवरी 2025 को वडोदरा में गुजरात जायंट्स (GG Women) और RCB Women के बीच हुए मैच में कुल 403 रन बने. यह मुकाबला भी पूरी तरह बल्लेबाजों के नाम रहा. RCB ने शानदार शुरुआत की, लेकिन गुजरात जायंट्स ने भी कड़ा मुकाबला दिया. दोनों टीमों ने मिलकर 9 विकेट खोकर यह स्कोर बनाया और रन रेट 10.46 रहा.

WPL के पहले सीजन में ही गुजरात जायंट्स और आरीसीबी ने मिलकर 391 रन का हाई-स्कोरिंग मैच खेल दिया था. यह मुकाबला 40 ओवर चला और इस दौरान रन रेट 9.77 रहा. उस समय इतने बड़े स्कोर महिलाओं के T20 मैचों में कम ही देखे जाते थे.

11 मार्च 2025 को ब्रेबोर्न में मुंबई इंडियंस की महिला टीम और आरसीबी महिला के बीच खेले गए मुकाबले में 387 रन बने. दोनों टीमों ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. इस मैच में मुंबई और RCB की इन-फॉर्म बैटरों ने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स Women के बीच हुए पहले सीजन के मैच में दोनो टीमों ने मिलकर 386 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. RCB की बल्लेबाजी ने भले तेज रन बनाए हों, लेकिन दिल्ली ने भी बैंगलुरू को बराबरी की टक्कर दी.