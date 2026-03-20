रोहित-कोहली या धोनी, IPL 2026 में खेलने का किसे मिल रहा सबसे ज्यादा पैसा?

28 मार्च से IPL 2026 सीजन का आगाज होने वाला है. सबकी नजरें एक बार फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी पर टिकी होंगी. एक तरफ धोनी एक साल बाद कोई प्रतिस्पर्धात्मक मैच खेल रहे होंगे, वहीं रोहित और कोहली भी कई महीनों बार क्रिकेट मैदान पर दिखेंगे. क्रिकेट की दुनिया में तीनों दिग्गजों का कद बहुत ऊंचा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है?

किसे मिल रहा सबसे ज्यादा पैसा?

सबसे पहले एमएस धोनी की बात करें तो उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स इस बार सिर्फ 4 करोड़ रुपये दे रही है. दरअसल धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए 5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जिसके कारण BCCI के नियमानुसार उन्हें मिनी ऑक्शन में अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में रखा गया था. इस वजह से उन्हें सिर्फ 4 करोड़ रुपये मिलेंगे.

रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे और IPL 2026 में उन्हें MI 16.30 करोड़ रुपये की रकम मिलेगी. 2024 सीजन से ही मुंबई की कप्तानी हार्दिक पांडया कर रहे हैं.

तीनों में सबसे ज्यादा पैसा विराट कोहली को मिलेगा. 2025 के मेगा ऑक्शन से पूर्व विराट कोहली को RCB ने विराट कोहली को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. आईपीएल 2026 में भी उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू इतनी ही रकम देने वाली है.

एमएस धोनी - 4 करोड़

रोहित शर्मा - 16.30 करोड़

विराट कोहली - 21 करोड़

विराट, रोहित और धोनी का करियर

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. वो अब तक 267 मैच खेलकर 8661 रन बना चुके हैं और वो आईपीएल में आठ हजार रनों का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं. रोहित शर्मा सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं, जो अब तक 7,046 रन बना चुके हैं. वहीं एमएस धोनी ने अपने करियर में 5439 रन बनाए हैं.

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