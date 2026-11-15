वानखेड़े में शिफ्ट हुआ WPL 2027, ICC नियम की वजह से BCCI को लेना पड़ा फैसला

महिला प्रीमियर लीग 2027 का मुंबई चरण अब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के ब्रेबोर्न स्टेडियम में न होकर वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. बीसीसीआई ने रविवार को इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि सिर्फ वेन्यू बदला है, तारीखों और मैचों के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

15 सितंबर 2026 को हुई अपनी बैठक में WPL गवर्निंग काउंसिल ने पांचवें संस्करण के लिए मूल स्थानों और तारीखों को मंजूरी दी थी. मैच नंबर 12 से 20, एलिमिनेटर और फाइनल ब्रेबोर्न स्टेडियम में होना था. लेकिन आईसीसी के एक नियम के चलते वेन्यू को बदलकर वानखेड़े स्टेडियम करना पड़ा.

ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण 14 फरवरी, 2027 से ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित होना है. इसलिए महिला प्रीमियर लीग के खत्म होने और इस बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट के शुरू होने के बीच का समय इतना कम होगा कि पिचों को फिर से तैयार होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा.

अगर ये मैच तय शेड्यूल के अनुसार ब्रेबोर्न स्टेडियम में ही होते तो आईसीसी के एक नियम का उल्लंघन होता, जिसका समाधान वेन्यू बदलकर कर दिया गया. बड़े टूर्नामेंट के आयोजन के लिए 15 दिनों का अंतर् स्टेडियम उपलब्ध कराने के लिए जरुरी होता है.

बीसीसीआई ने बताया कि यह बदलाव इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के उस अनुरोध के बाद किया गया है, जिसमें ब्रेबोर्न में होने वाले मैचों को किसी और स्टेडियम में करने के लिए कहा गया था. WPL कमिटी ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है, और अब मुंबई चरण के सभी 11 मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे.

अगले साल महिला प्रीमियर लीग का पांचवां संस्करण होगा, जिसका पहला मैच 14 जनवरी से शुरू होगा. पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच वडोदरा में है. शुरूआती 11 मैच वडोदरा (बीसीए स्टेडियम, कोटांबी) में खेले जाएंगे. 26 जनवरी से सभी मैच वानखेड़े स्टेडियम में होंगे. 5 फरवरी को एलिमिनेटर और 7 फरवरी को फाइनल भी वानखेड़े में होगा.

WPL 2027 टीमें

दिल्ली कैपिटल्स (DC)

गुजरात जायंट्स (GG)

मुंबई इंडियंस (MI)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

यूपी वॉरियर्स (UPW)

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