दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले देखें WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, जानें भारत का नंबर

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 नवंबर से शुरू हो रही है. पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2025-27 चक्र में भारतीय टीम की दूसरी घरेलू सीरीज होगी. पहली घरेलू सीरीज में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 2-0 से रौंदा था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत से भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में फायदा हो सकता है. इससे पहले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरू हो, उससे पहले जान लेते हैं कि WTC अंक तालिका का हाल कैसा है.

WTC पॉइंट्स टेबल का हाल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जिसने अभी तक अपने तीनों मैच जीते हैं इसलिए उसका पॉइंट्स प्रतिशत 100 है. दूसरे स्थान पर श्रीलंका है, जिसने अभी तक खेले 2 मैचों में एक जीत दर्ज की और एक ड्रॉ खेला है. उसका पॉइंट्स प्रतिशत 66.67 है.

भारतीय टीम अब तक 7 मैच खेल चुकी है, जिनमें उसे चार जीत मिली हैं, 2 बार हार झेलनी पड़ी और एक मैच ड्रॉ रहा. भारतीय टीम का पॉइंट्स प्रतिशत अभी 61.90 है. गत चैंपियन दक्षिण अफ्रीका अभी 50 के पॉइंट्स प्रतिशत के साथ चौथे पायदान पर है.

पहला स्थान - ऑस्ट्रेलिया

दूसरा स्थान - श्रीलंका

तीसरा स्थान - भारत

चौथा स्थान - दक्षिण अफ्रीका

पांचवां स्थान - पाकिस्तान

भारतीय टीम अब तक 2021 और 2023 का WTC फाइनल खेल चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज हारने और फिर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की हार के बाद भारत 2025 का फाइनल नहीं खेल पाया था.

भारत का WTC शेड्यूल

WTC 2025-27 के चक्र में यह भारतीय टीम की कुल तीसरी टेस्ट सीरीज होगी. इससे पहले टीम इंडिया ने इंग्लैंड में सीरीज 2-2 से ड्रॉ करवाई, फिर वेस्टइंडीज को घरेलू सीरीज में 2-0 से रौंदा. अब उसकी दक्षिण अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है. इसके बाद भारत को अगस्त 2026 में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका जाना है. वहीं अक्टूबर 2026 में टीम इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. इस चक्र में भारत की आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी, जिसमें पांच टेस्ट खेले जाएंगे.

