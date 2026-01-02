हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए साल पर लेडी लव माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें, लोग बोले- 'बेस्ट जोड़ी'

नए साल पर लेडी लव माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें, लोग बोले- 'बेस्ट जोड़ी'

Hardik Pandya- Mahieka Sharma Pics: हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग नए साल का वेलकम किया. वहीं क्रिकेटर ने अपनी लेडी लव संग कई रोमांटिक तस्वीरें भी अब इंस्टा पर शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Jan 2026 07:57 AM (IST)
एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या रिलेशनशिप में हैं. दोनों अब खुल्लम खुल्ला इश्क भी लड़ा रहे हैं. इस लव बर्ड को अक्सर साथ देखा जाता है और वे सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर करते हैं. वहीं हार्दिक और माहिका ने साथ में नये साल का वेलकम किया. इस खास मौके पर क्रिकेटर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी लेडी लव के साथ बिताए रोमांटिक पलों की कई झलकियां शेयर की हैं.

हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें
नए साल पर हार्दिक और उनकी लेडी लव माहिका एक दूजे के प्यार में डूबे हुए नजर आए. क्रिकेटप द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड संग शेयर की गई रोमांटिक फोटोज में से पहली कुछ तस्वीरों में हार्दिक और माहिका मैचिंग मैरून आउटफिट में पोज देते नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें उनके हाल ही के क्रिसमस सेलिब्रेशन की हैं.

वहीं एक वीडियो में माहिका को हाल ही में मिला अवॉर्ड दिखाते हुए नजर आ रही हैं, वहीं दूसरे वीडियो में वो अपने दोस्तों के साथ किसी शादी में मस्ती करती नजर आ रही हैं. कुछ अन्य तस्वीरों में कपल अपने पेट एनिमल्स के साथ भी नजर आ रहा है.पोस्ट शेयर होने के तुरंत बाद, कई फैंस ने इस पर रिएक्शन दिया और उन्हें 'बेस्ट जोड़ी' बताया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93)

हार्दिक ने साल 2025 में माहिला संग रिश्ता किया था कंफर्म
हार्दिक पांड्या ने 2025 में माहिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म किया था. हाल ही में, क्रिकेटर ने अपनी टी20 इंटरनेशनल जीत भी अपनी लेडी लव को डेडीकेट की थी और उनकी जमकर तारीफ भी की थी. हार्दिक ने माहीका को अपना सबसे बड़ा सहारा बताते हुए कहा था कि जब से वह उनकी लाइफ  में आई हैं, तब से उन्हें लगातार सफलता मिल रही है.

एक्ट्रेस नताशा से की थी हार्दिक ने पहली शादी
बता दें कि हार्दिक की पहले नताशा स्टैनकोविक से शादी हुई थी. ये जोड़ी मई 2020 में शादी के बंधन में बंधी थी और फरवरी 2023 में हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार इन्होंने दोबारा शादी की थी. हालांकि इस जोड़े ने जुलाई 2024 में अपने सैपरेशन को कंफर्म किया था. हालांकि वे अपने बेटे अगस्त्य की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं. 

 

Published at : 02 Jan 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA Mahieka Sharma
