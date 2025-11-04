वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया दिल्ली पहुंची, कल PM मोदी से होगी मुलाकात

2025 वर्ल्ड कप की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंच गई है. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी मंगलवार शाम दिल्ली पहुंचे हैं. बुधवार सुबह टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी. बीते रविवार टीम इंडिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रचा था. 52 साल बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ODI वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना नसीब हुआ था.

फाइनल मुकाबला नवी मुंबई में खेला गया था. जब भारतीय टीम और कोच अमोल मजूमदार दिल्ली रवाना होने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे.

कल होगी PM मोदी से मुलाकात

बताया जा रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम बुधवार, 5 नवंबर की सुबह पीएम मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करेगी. पिछले साल 2024 टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय मेंस टीम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया था. उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों संग खूब ठहाके भी लगाए थे.

VIDEO | The victorious Indian women's cricket team led by Harmanpreet Kaur touched down in the national capital on Tuesday evening for its meeting with Prime Minister Narendra Modi on Wednesday.



The team won its first global trophy -- the 50-over World Cup -- beating South… pic.twitter.com/sQRxXb2BTC — Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025

52 साल बाद रचा इतिहास

लॉरा वुल्फार्ट की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीकी टीम पहली बार ODI वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी. उसने सेमीफाइनल में 4 बार की चैंपियन इंग्लैंड को हराकर खिताबी भिड़ंत में प्रवेश पाया था. दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन और गत विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर 52 साल में पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती.

