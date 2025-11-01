कल महिला वर्ल्ड कप 2025 का समापन हो रहा है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में वर्ल्ड कप फाइनल (IND W vs SA W Final) खेला जाएगा. इसी बीच वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी (Women's World Cup Closing Ceremony) में बॉलीवुड के सितारे चार चांद लगाने वाले हैं. इनमें एक बड़ा नाम सुनिधि चौहान का होगा, जो भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान पारी के ब्रेक में अपनी गायिकी से समा बांधेंगी.

क्लोजिंग सेरेमनी में आएंगे बड़े सितारे

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका फाइनल मैच में पारी ब्रेक के दौरान सुनिधि चौहान अपनी गायिकी से फैंस का दिल जीतेंगी. उनके साथ 60 डांसर लाइव परफॉर्म करेंगे, साथ ही आसमान में फायरवर्क्स यानी पटाखे माहौल को दर्शकों के लिए आनंदमयी बना रहे होंगे. कोरियोग्राफर संजय शेट्टी भी यहां मौजूद रहेंगे. इस कार्यक्रम में लेजर शो करवाया जाएगा, 350 कलाकार परफॉर्म करेंगे और एक ड्रोन शो भी होगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका फाइनल मैच शुरू होने से पहले सुनिधि चौहान भारत का राष्ट्रगान भी गाने वाली हैं. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रगान टेरिन बैंक गाएंगी.

सुनिधि चौहान ने क्या कहा

क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने से पहले सुनिधि चौहान ने कहा, "महिला वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना एक सम्मान का विषय है और इस खास दिन के लिए बहुत उत्साहित हूं. भारतीय टीम फाइनल में है, मैदान भरा होगा, मुझे उम्मीद है कि माहौल बहुत जबरदस्त रहने वाला है. ये दिन हम सबके लिए यादगार रहने वाला है."

भारत और दक्षिण अफ्रीका का वर्ल्ड कप फाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कभी महिला वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है, इसलिए इस बार वनडे फॉर्मेट को एक नया चैंपियन मिलने वाला है.

