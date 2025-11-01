हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 3rd T20: कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND vs AUS 3rd T20: कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

IND vs AUS 3rd T20 Playing 11: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मैच 2 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया अभी सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Nov 2025 08:01 PM (IST)
कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टी20 मैच होबार्ट में खेला जाएगा. भारतीय टीम को सीरीज जीतने की दौड़ में बने रहना है, तो उसे हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. मेलबर्न में 4 विकेट की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है. दूसरे टी20 में अभिषेक शर्मा को छोड़ भारतीय बैटिंग लाइन-अप तहस-नहस हो गया था. ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, क्या तीसरे टी20 में भारतीय प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव होगा. इसके साथ-साथ जान लीजिए कि पिच का हाल कैसा रहने वाला है और मैच में किसके जीतने के चांस अधिक होंगे?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल मैदान में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार मुकाबला दोपहर 1:45 मिनट पर शुरू होगा.

पिच रिपोर्ट

बेलेरिव ओवल मैदान की पिच शुरुआत में गेंदबाजों के लिए मददगार रह सकती है. इस पिच को बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं माना जाता है, इसलिए यहां पहली पारी का औसत स्कोर केवल 155 रन है. हालांकि जैसे-जैसे गेंद और पिच पुरानी होती है, वैसे-वैसे शॉट लगाना आसान होता जाता है. स्पिन गेंदबाजों को शायद ही कोई मदद मिले. चूंकि बाद में बैटिंग करना आसान हो जाता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम चेज करना चाहेगी. 

मैच प्रिडिक्शन

भारत और ऑस्ट्रेलिया के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो उनके बीच 34 मैच खेले गए हैं, जिनमें 20 बार भारत और 12 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है. उनके 2 मैचों का कोई परिणाम नहीं निकल सका. मैच का परिणाम काफी हद तक टॉस पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहां शाम के समय ड्यू एक्स फैक्टर साबित हो सकती है, और यहां चेजिंग रिकॉर्ड भी आसान है. मगर ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर कभी कोई टी20 मैच नहीं हारा है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, मैथ्यू शॉर्ट, टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, सीन एबॉट, तनवीर संघा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 01 Nov 2025 08:01 PM (IST)
IND Vs AUS Playing 11 IND Vs AUS 3rd T20 IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA
