हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen’s Test Cricket: महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन, टॉप 5 में किसका नाम शामिल

Women’s Test Cricket: महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन, टॉप 5 में किसका नाम शामिल

महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों में किन प्लेयर्स का नाम शामिल है आज हम जानेंगे. टॉप 5 की इस सूची में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ियों का बोलबाला है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Nov 2025 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

Women’s Test Cricket: महिला टेस्ट क्रिकेट भले ही पुरुष टेस्ट क्रिकेट की तुलना में कम खेला जाता हो, लेकिन इस फॉर्मेट में कुछ दिग्गज बल्लेबाजों ने ऐसा इतिहास रचा है जिसे आज तक तोड़ना आसान नही रहा है. कई दशक, अलग-अलग दौर और लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच इन खिलाड़ियों ने लंबे फॉर्मेट में अपनी क्लास और धैर्य से दुनिया को प्रभावित किया. आइए जानते हैं महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 बल्लेबाज़ों के बारे में.

जेनेट ब्रिटिन - 1935 रन (इंग्लैंड, 1979–1998)

जेनेट ब्रिटिन महिला टेस्ट क्रिकेट की रन-मशीन मानी जाती हैं. उन्होंने 44 इनिंग्स में 1935 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. 49.61 के शानदार औसत और 5 शतकों के साथ ब्रिटिन ने लगभग दो दशक तक इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ बनकर खेला. उनकी सबसे बड़ी 167 रनों की पारी टेस्ट में उनकी मजबूत तकनीक का प्रमाण है.

शार्लोट एडवर्ड्स - 1676 रन (इंग्लैंड, 1996–2015)

इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स महिला क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 23 टेस्ट मैचों में 1676 रन बनाए. 44.10 की औसत और 4 शतक उनके क्लास और स्थिरता को दर्शाते हैं. एडवर्ड्स ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से इंग्लैंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

रैचल हेहो-फ्लिंट - 1594 रन (इंग्लैंड, 1960–1979)

महिला क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक रैचल हेहो-फ्लिंट ने टेस्ट में 1594 रन बनाए. 45.54 के शानदार औसत के साथ उन्होंने 179 रन की सबसे बड़ी पारी खेली. वह महिला क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं.

डेबी हॉकेली - 1301 रन (न्यूज़ीलैंड, 1979–1996)

न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान डेबी हॉकेली ने टेस्ट क्रिकेट में 1301 रन बनाए हैं. उनका औसत 52.04 इस सूची में सबसे बेहतरीन है, जो बताता है कि वह लंबे फॉर्मेट में बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज थी. उनकी 4 शतक और सात अर्द्धशतक उनकी निरंतरता की ताकत को दर्शाते हैं.

कैरोल हॉजेस - 1164 रन (इंग्लैंड, 1984–1992)

कैरोल हॉजेस इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. उन्होंने सिर्फ 18 टेस्ट मैच खेलकर 1164 रन बनाए. 40.13 के औसत और 158 रनों की नाबाद पारी के साथ उन्होंने इंग्लैंड की मध्यक्रम बल्लेबाजी को कई बार संभाला. उनकी ठोस तकनीक उन्हें लंबे समय तक क्रीज पर टिकाए रखने की ताकत देती थी. 

Published at : 17 Nov 2025 07:14 AM (IST)
Tags :
Janette Brittin Charlotte Edwards WOMENS CRICKET TEST CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
टेलीविजन
पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी
पति पत्नी और पंगा को मिला विनर, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला बने सर्वगुण सम्पन्न जोड़ी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget