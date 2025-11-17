Women’s Test Cricket: महिला टेस्ट क्रिकेट भले ही पुरुष टेस्ट क्रिकेट की तुलना में कम खेला जाता हो, लेकिन इस फॉर्मेट में कुछ दिग्गज बल्लेबाजों ने ऐसा इतिहास रचा है जिसे आज तक तोड़ना आसान नही रहा है. कई दशक, अलग-अलग दौर और लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच इन खिलाड़ियों ने लंबे फॉर्मेट में अपनी क्लास और धैर्य से दुनिया को प्रभावित किया. आइए जानते हैं महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 5 बल्लेबाज़ों के बारे में.

जेनेट ब्रिटिन - 1935 रन (इंग्लैंड, 1979–1998)

जेनेट ब्रिटिन महिला टेस्ट क्रिकेट की रन-मशीन मानी जाती हैं. उन्होंने 44 इनिंग्स में 1935 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. 49.61 के शानदार औसत और 5 शतकों के साथ ब्रिटिन ने लगभग दो दशक तक इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ बनकर खेला. उनकी सबसे बड़ी 167 रनों की पारी टेस्ट में उनकी मजबूत तकनीक का प्रमाण है.

शार्लोट एडवर्ड्स - 1676 रन (इंग्लैंड, 1996–2015)

इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स महिला क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने 23 टेस्ट मैचों में 1676 रन बनाए. 44.10 की औसत और 4 शतक उनके क्लास और स्थिरता को दर्शाते हैं. एडवर्ड्स ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से इंग्लैंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

रैचल हेहो-फ्लिंट - 1594 रन (इंग्लैंड, 1960–1979)

महिला क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक रैचल हेहो-फ्लिंट ने टेस्ट में 1594 रन बनाए. 45.54 के शानदार औसत के साथ उन्होंने 179 रन की सबसे बड़ी पारी खेली. वह महिला क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं.

डेबी हॉकेली - 1301 रन (न्यूज़ीलैंड, 1979–1996)

न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान डेबी हॉकेली ने टेस्ट क्रिकेट में 1301 रन बनाए हैं. उनका औसत 52.04 इस सूची में सबसे बेहतरीन है, जो बताता है कि वह लंबे फॉर्मेट में बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज थी. उनकी 4 शतक और सात अर्द्धशतक उनकी निरंतरता की ताकत को दर्शाते हैं.

कैरोल हॉजेस - 1164 रन (इंग्लैंड, 1984–1992)

कैरोल हॉजेस इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं. उन्होंने सिर्फ 18 टेस्ट मैच खेलकर 1164 रन बनाए. 40.13 के औसत और 158 रनों की नाबाद पारी के साथ उन्होंने इंग्लैंड की मध्यक्रम बल्लेबाजी को कई बार संभाला. उनकी ठोस तकनीक उन्हें लंबे समय तक क्रीज पर टिकाए रखने की ताकत देती थी.