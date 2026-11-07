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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद शमी का संन्यास, अब IPL में खेलेंगे या नहीं? खुद किया साफ

मोहम्मद शमी का संन्यास, अब IPL में खेलेंगे या नहीं? खुद किया साफ

मोहम्मद शमी ने संन्यास ले लिया है. क्या वह अब IPL में खेलते रहेंगे? शमी ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है. शमी ने 6 नवंबर के दिन टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 10:02 AM (IST)
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6 नवंबर 2026 की तारीख को मोहम्मद शमी ने संन्यास ले लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट का ऐलान किया. भारतीय तेज गेंदबाज ने साफ किया कि उन्होंने केवल टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लिया है, ODI और टी20 से नहीं. शमी एक साल से भी ज्यादा समय से टीम इंडिया में नहीं लौटे हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी समेत अन्य घरेलू टूर्नामेंट्स में दमदार प्रदर्शन करते रहे हैं. अब सवाल यह भी है कि क्या शमी IPL में भी नहीं खेलेंगे.

मोहम्मद शमी ने खुद IPL को लेकर अपडेट दिया है. उन्होंने साफ किया कि वह इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते रहेंगे. शमी ने अपनी टेस्ट कैप नंबर-279 और लाल गेंद का जिक्र करते हुए कहा, "मैं इसका साथ छोड़ रहा हूं और व्हाइट बोल क्रिकेट जरूर खेलता रहूंगा फिर चाहे वो IPL हो या डोमेस्टिक."

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उन्होंने साफ किया कि अब उनका लक्ष्य व्हाइट बोल क्रिकेट पर होगा. हालांकि वह अब भी रणजी ट्रॉफी में खेलते रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ ODI और टी20 ही खेल पाएंगे. इसके साथ ही शमी ने कहा कि फिटनेस हासिल करनी है तो वह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में भी खेलते रहेंगे. रणजी ट्रॉफी 2026-27 में अब तक शामी ने 3 मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं.

 
 
 
 
 
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6 नवंबर से 6 नवंबर

मोहम्मद शमी ने 6 नवंबर 2013 के दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में कुल 9 विकेट चटकाए थे. ईडन गार्डन्स पर खेले गए उस मैच की पहली पारी में शमी ने 4 विकेट और दूसरी पारी में पांच विकेट चटकाए थे. अपने 64 मैचों के टेस्ट करियर में उन्होंने 229 विकेट चटकाए थे.

शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. उस मुकाबले की 2 पारियों में शमी ने कुल चार विकेट लिए थे. जिस टेस्ट करियर की शुरुआत 6 नवंबर को हुई थी, शमी ने 13 साल बाद इसी तारीख को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 07 Nov 2026 10:02 AM (IST)
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