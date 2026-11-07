16 चौके, 2 छक्के... यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में जड़ा लगातार दूसरा शतक

यशस्वी जायसवाल पिछले काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड में उनका बल्ला जमकर बोल रहा है. उन्होंने लिंकन में खेले जा रहे इंडिया-ए बनाम न्यूजीलैंड-ए तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट की पहली पारी में शानदार शतक जड़ा. ये उनका इस सीरीज का लगातार दूसरा शतक है.

इंडिया-ए के लिए खेल रहे यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की दूसरी पारी में नाबाद 155 रन बनाए थे. इससे पहले खेली 7 पारियों में वह कोई अर्धशतक नहीं लगा पाए थे. 155 बनाने वाले मैच की पहली पारी में भी जायसवाल खाता नहीं खोल पाए थे. उन पर काफी दबाव था. दूसरी पारी में शतक जड़कर उनका मनोबल ऊंचा हुआ, जिसके बाद उन्होंने आज अगली पारी में भी शतक जड़ दिया.

तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड-ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यशस्वी जायसवाल और साईं सुदर्शन ने भारतीय पारी की शुरुआत की, दोनों ने पहले विकेट के लिए 175 रनों की साझेदारी की. 47वें ओर में फर्न्स ने यशस्वी को आउट किया, इससे कुछ देर पहले ही उन्होंने अपना शतक जड़ा था.

यशस्वी ने 138 गेंदों में 102 रन बनाए. इस शतकीय पारी में उन्होंने 2 छक्के और 16 चौके जड़े. खबर लिखे जाने तक इंडिया-ए ने 200 रन बना लिए हैं. साई सुदर्शन 67 रन बना चुके हैं, वह देवदत्त पडिक्कल (14) के साथ नाबाद हैं.

यशस्वी जायसवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में भारतीय स्क्वॉड में शामिल हैं. बता दें कि इस दौरे पर खेली गई टी20 सीरीज भारत ने 3-2 से जीती है. अभी वनडे सीरीज खेली जा रही है. 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंगटन में आज खेला जा रहा है. ऑकलैंड में हुए पहले मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. इस सीरीज के बाद दोनों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है. पहला टेस्ट 19 नवंबर से शुरू होगा. भारतीय समयनुसार ये मैच सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा.