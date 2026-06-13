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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG: क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में खेलेंगे? यहां जानें

IND vs AFG: क्या विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ODI में खेलेंगे? यहां जानें

Will Virat Kohli Play Today IND vs AFG Match: आज भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा. क्या विराट कोहली भी इस मुकाबले में खेलते दिखेंगे?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Jun 2026 09:03 AM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद पहली बार भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई एकदिवसीय मैच खेला जाएगा. एक तरफ रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनने जा रहे हैं, दूसरी ओर फैंस को विराट कोहली की वापसी का भी इंतजार है. तो यहां जान लीजिए कि आज अफगानिस्तान के खिलाफ विराट खेलेंगे या नहीं.

आज विराट कोहली खेलेंगे या नहीं?

विराट कोहली आज अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे मैच में नहीं खेलेंगे. दरअसल हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण विराट पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. विराट फिलहाल इतनी जबरदस्त फॉर्म में हैं कि पिछली 7 वनडे पारियों में तीन शतक और तीन फिफ्टी लगा चुके हैं. इन 7 पारियों में विराट ने 123.2 के अविश्वसनीय औसत से 616 रन बनए हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विराट जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं, जहां भारतीय टीम को 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है.

यशस्वी जायसवाल ने ली जगह

अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल को विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के रूप में भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है. हालांकि उन्हें नंबर-3 पर खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, यह टीम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है. जायसवाल आखिरी बार दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोई वनडे मैच खेलते दिखे थे. अब तक जायसवाल ने 4 वनडे मैचों में एक शतकीय पारी सहित 171 रन बनए हैं.

अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Jun 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan VIRAT KOHLI IND VS AFG IND Vs AFG 1st ODI
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