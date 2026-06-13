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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026: पहले मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश, टूटे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा

T20 World Cup 2026: पहले मैच में रिकॉर्ड्स की बारिश, टूटे 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह रौंदा

England vs Sri Lanka Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया. इस मैच में 5 बड़े रिकॉर्ड टूटे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Jun 2026 08:04 AM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की धमाकेदार शुरुआत हुई है, जहां टूर्नामेंट के सबसे पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया है. डैनी वायट हॉज ने इंग्लैंड के लिए नाबाद 105 रनों की मैच विजेता पारी खेली. उनकी शतकीय पारी के दम पर अंग्रेजों की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बना डाले थे, जो महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है.

विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने आई श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी में संघर्ष करती रही और निर्धारित 20 ओवरों में 132 रनों पर ऑलआउट हो गई. इंग्लैंड की ओर से फ्रेया कैम्प ने 4 ओवरों में केवल 22 रन देकर चार विकेट चटकाए. इंग्लैंड के इस धमाकेदार प्रदर्शन और श्रीलंका की रिकॉर्ड हार से टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में 5 बड़े रिकॉर्ड टूट गए हैं.

पहले मैच में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड

महिला टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर- इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ 219 रन बनाए. यह महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले भी यह कीर्तिमान इंग्लैंड के ही नाम था, जिसने 2023 के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 213 रन बनए थे.

सबसे ज्यादा टी20 शतक- महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में डैनी वायट इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. यह उनका कुल तीसरा शतक रहा.

ऐसा पहला देश बना इंग्लैंड- इंग्लैंड ऐसा पहला देश बन गया है, जिसके 2 खिलाड़ियों ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाई हो. डैनी वायट हॉज से पहले हीदर नाइट भी विश्व कप में शतक लगा चुकी हैं. भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के एक-एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में शतक लगाया है.

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डेब्यू पर सबसे बढ़िया आंकड़े- फ्रेया कैम्प ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में अपना टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू किया और 22 रन देकर 4 विकेट लिए. वर्ल्ड कप डेब्यू पर सबसे बढ़िया गेंदबाजी आंकड़ों के लिहाज से कैम्प दूसरे नंबर पर आ गई हैं. पहले नंबर पर इंग्लैंड की ही डैनी वायट हॉज हैं, जिन्होंने 2010 में अपने डेब्यू पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 11 रन देकर 4 विकेट लिए थे.

इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप- श्रीलंका के खिलाफ एमी जोन्स और डैनी वायट ने पहले विकेट के लिए 135 रनों की पार्टनरशिप की. यह टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Jun 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
England Vs Sri Lanka England Womens Cricket Team Womens T20 World Cup 2026 Sri Lanka Womens Cricket Team
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