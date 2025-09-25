Virat Kohli Retirement Update: भारत के स्टार प्लेयर विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं. वहीं विराट वनडे क्रिकेट में अभी भी खेल रहे हैं. विराट के चाहने वाले उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते देखना चाहते हैं. लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर का विराट कोहली से ठीक तरह कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है. रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विराट कोहली से वनडे क्रिकेट में खेलने को लेकर अभी कोई बात नहीं हो पाई है.

विराट कोहली खेलेंगे ODI क्रिकेट?

विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में खेलने को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है कि बीसीसीआई के साथ बातचीत में कुछ कमी चल रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चाहता था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वनडे मैच खेलें, लेकिन इंडिया ए के स्क्वाड में इन दोनों खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं हुआ. वहीं विराट और रोहित दोनों ने ही आईपीएल 2025 के बाद से कोई मैच नहीं खेला है.

रोहित-विराट ने पास किया ब्रोंको टेस्ट

रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ब्रोंको टेस्ट और YO-YO टेस्ट पास कर लिया है. दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं. वहीं रोहित और विराट के नेट में प्रैक्टिस करते हुए फोटो भी सामने आई हैं.

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा

भारत को वनडे और टी20 सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है. इस दौरे पर टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलेगी. वनडे टीम के कप्तान अभी भी रोहित शर्मा हैं. वहीं विराट कोहली की तरफ से भी वनडे से रिटायर होने को लेकर कोई बात नहीं कही गई है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. वहीं 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी, जो कि 8 नवंबर तक चलेगी. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है.

