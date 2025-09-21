भारत और पाकिस्तान की 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' जारी है. सुपर-4 मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. इसके बाद वो पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाए बिना ही ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट गए. ग्रुप स्टेज के मैच में भी कप्तान सूर्यकुमार ने ऐसा ही किया था. उसके बाद PCB ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट पर निशाना साधा था. लेकिन यहां कप्तान सूर्यकुमार चर्चा का विषय हैं. क्या हाथ ना मिलाने के लिए उन्हें कोई सजा मिल सकती है? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

क्या सूर्यकुमार यादव को मिलेगी सजा?

इस सवाल का जवाब है, नहीं. दरअसल ICC की रूल बुक में ऐसा कोई नियम ही नहीं है, जो कहता हो कि टॉस के समय दोनों कप्तानों का हाथ मिलाना जरूरी है. ऐसा सिर्फ खेल भावना को बनाए रखने के लिए किया जाता है. चूंकि हाथ मिलाने का कोई नियम नहीं होता, इसलिए कोई भी कप्तान दूसरे खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाने के लिए बाध्य नहीं होता. ऐसे ही मैच समाप्त होने के बाद जरूरी नहीं कि दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिलाएं. यह भी खेल भावना बनाए रखने के लिए किया जाता है. ऐसा हाथ मिलाने का नियम नहीं होता है.

एक तरफ भारतीय टीम लगातार पाक खिलाड़ियों को नजरंदाज कर रही है. दूसरी ओर जबसे 'नो हैंडशेक विवाद' शुरू हुआ है, तभी से पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के समक्ष नहीं आए हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में तो यह भी खुलासा हुआ कि अपनी कप्तानी में पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन का हवाला देकर सलमान आगा 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' से जुड़े सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

