हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा

क्या शुभमन गिल नहीं बन पाएंगे ऑल-फॉर्मेट कप्तान? पूर्व क्रिकेटर के बयान से सब हैरान; जानें क्या कहा

शुभमन गिल अभी भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं और भविष्य में टी20 कप्तान भी बन सकते हैं. मगर एक पूर्व क्रिकेटर ने तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान होने की नीति का विरोध जताया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 10:23 PM (IST)
गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने 18 में से 9 टेस्ट मैच हारे हैं. यह खराब रिकॉर्ड कोलकाता में भी जारी रहा, जहां मौजूदा WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हरा दिया. दूसरी ओर शुभमन गिल का टेस्ट में कप्तानी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है. अब तक बतौर कप्तान गिल 8 में से 3 मैच हार चुके हैं और उन्हें चार जीत नसीब हुई हैं. इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद का कहना है कि भारतीय टीम पर अब सभी फॉर्मेट में एक कप्तान की नीति अब लागू नहीं की जानी चाहिए.

निश्चित ही शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बनने की ओर अग्रसर हैं. टेस्ट और वनडे कप्तानी पहले ही उनके पास आ चुकी है और वो अभी टी20 टीम के उपकप्तान हैं. जबकि कप्तानी सूर्यकुमार यादव के पास है. बताते चलें कि गिल ऑस्ट्रेलिया टूर से सीधे कोलकाता चले गए थे, जिसके बाद पहले टेस्ट में गर्दन में खिंचाव की समस्या के बाद उनके वर्कलोड पर भी बात होने लगी है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में गिल ने लगातार मैच खेले हैं.

शुभमन गिल ना बनें तीनों फॉर्मेट के कप्तान

पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने एक शो पर चर्चा करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि शुभमन गिल के अंदर तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करने की काबिलियत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब टीम इंडिया के पास सभी फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "अलग फॉर्मेट में अलग कप्तान होना अच्छा निर्णय होगा. शुभमन गिल को टेस्ट कप्तानी सौंपी गई है, उनपर बहुत ज्यादा दबाव आएगा ही. यह सीरीज (दक्षिण अफ्रीका) भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है."

कोलकाता में हारे, अब बचे हैं सिर्फ 10 मैच, WTC फाइनल के लिए भारत को कितनी जीत चाहिए? ये रहा पूरा समीकरण 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Nov 2025 10:23 PM (IST)
Tags :
Shubman Gill News INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL
