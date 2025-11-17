गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने 18 में से 9 टेस्ट मैच हारे हैं. यह खराब रिकॉर्ड कोलकाता में भी जारी रहा, जहां मौजूदा WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हरा दिया. दूसरी ओर शुभमन गिल का टेस्ट में कप्तानी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है. अब तक बतौर कप्तान गिल 8 में से 3 मैच हार चुके हैं और उन्हें चार जीत नसीब हुई हैं. इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद का कहना है कि भारतीय टीम पर अब सभी फॉर्मेट में एक कप्तान की नीति अब लागू नहीं की जानी चाहिए.

निश्चित ही शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान बनने की ओर अग्रसर हैं. टेस्ट और वनडे कप्तानी पहले ही उनके पास आ चुकी है और वो अभी टी20 टीम के उपकप्तान हैं. जबकि कप्तानी सूर्यकुमार यादव के पास है. बताते चलें कि गिल ऑस्ट्रेलिया टूर से सीधे कोलकाता चले गए थे, जिसके बाद पहले टेस्ट में गर्दन में खिंचाव की समस्या के बाद उनके वर्कलोड पर भी बात होने लगी है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में गिल ने लगातार मैच खेले हैं.

शुभमन गिल ना बनें तीनों फॉर्मेट के कप्तान

पूर्व क्रिकेटर अभिनव मुकुंद ने एक शो पर चर्चा करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि शुभमन गिल के अंदर तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करने की काबिलियत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब टीम इंडिया के पास सभी फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "अलग फॉर्मेट में अलग कप्तान होना अच्छा निर्णय होगा. शुभमन गिल को टेस्ट कप्तानी सौंपी गई है, उनपर बहुत ज्यादा दबाव आएगा ही. यह सीरीज (दक्षिण अफ्रीका) भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है."

