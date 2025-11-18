भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में मेहमान दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में दूसरा टेस्ट मैच जीतना होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल और चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव का खेलना मुश्किल है.

बता दें कि भारतीय टीम प्रबंधन ने 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल के खेलने पर अभी फैसला नहीं किया है. हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गिल दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में उनकी जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम को लीड करेंगे.

शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से जुड़े नितीश रेड्डी

नितीश कुमार रेड्डी को पहले टीम इंडिया से रिलीज कर दिया गया था, ताकि वह इंडिया-ए के लिए खेल सके. हालांकि, अब दोबारा रेड्डी को टीम इंडिया में शामिल किया गया है. वह कप्तान शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से दोबारा जुड़े हैं. गिल भी टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे, लेकिन उनका खेलना मुश्किल है.

कुलदीप यादव का भी दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल

रिपोर्ट के मुताबिक, चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मिस कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर के अंत में कुलदीप यादव की शादी है. ऐसे में वह छुट्टी पर जा सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुलदीप पहले ही बीसीसीआई से लीव के लिए अनुरोध कर चुके हैं.

दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह.