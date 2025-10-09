क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट

आस्ट्रेलिया के स्टार आलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को उम्मीद है कि वह भारत के खिलाफ आगामी टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के आखिरी मैचों तक पूरी फिटनेस हासिल कर लेंगे. मैक्सवेल ने अपनी दाहिनी कलाई की सर्जरी कराई है.

यह 36 वर्षीय खिलाड़ी माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से पहले नेट सत्र के दौरान टीम के साथी मिशेल ओवेन का शॉट कलाई पर लगने से चोटिल हो गया था. उन्हें भारत के खिलाफ 29 और 31 अक्टूबर को होने वाले पहले दो टी-20 मैचों के लिए टीम में नहीं चुना गया है.

मैक्सवेल ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि पिछले सप्ताह सर्जरी कराने से मुझे भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज में खेलने की थोड़ी उम्मीद जगी है. इसके लिए मुझे जल्द से जल्द फिटनेस हासिल करनी होगी.’’

मैक्सवेल ने जल्द से जल्द फिटनेस हासिल करने के लिए सर्जरी का विकल्प चुना, ताकि वह भारत के साथ होने वाली सीरीज के अंतिम तीन मैचों के लिए उपलब्ध रह सकें. ये मैच होबार्ट (दो नवंबर), गोल्ड कोस्ट (छह नवंबर) और ब्रिस्बेन (आठ नवंबर) में खेले जाएंगे.

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सर्जरी इसलिए करवाई क्योंकि मुझे दो विकल्प दिए गए थे या तो मैं भारत के खिलाफ श्रृंखला से हट जाऊं या उसमें खेलने के लिए अपनी उम्मीद कायम रखूं. मैंने सर्जरी का विकल्प चुना. इससे मेरी उस श्रृंखला में खेलने की उम्मीद बनी रहेगी.’’

इस ऑलराउंडर ने कहा, ‘‘ यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं बीबीएल के लिए पहले ही तैयार हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि इससे मुझे शारीरिक तौर पर पूरी तरह से फिट रहने में मदद मिलेगी.’’

मैक्सवेल ने कहा कि बुधवार को उनकी कलाई से प्लास्टर हटा दिया गया था और अब वे कुछ समय तक उसे सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक की पट्टी पहनेंगे, लेकिन उन्हें कलाई को फिर से हिलाने-डुलाने की पूरी छूट दे दी गई है.

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने भविष्य के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह बहुत आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं. मैक्सवेल ने कहा, ‘‘मैं इस समय सचमुच बीबीएल के पहले दौर के बारे में सोच रहा हूं.’’

मैक्सवेल ने कहा कि वह आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) को लेकर उत्साहित हैं, जहां वह मेलबर्न स्टार्स की कप्तानी करेंगे. उन्होंने पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन के साथ अनुबंध को टूर्नामेंट के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.

अश्विन ने सिडनी थंडर के साथ अनुबंध किया है और वह बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनेंगे. उन्होंने पूरा सत्र खेलने पर सहमति जताई है.

मैक्सवेल ने कहा, ‘‘यह वाकई रोमांचक है. यह प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा है. मुझे लगता है कि जब भी आपको विश्व स्तरीय सुपरस्टार मिलते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा बोनस है. वह बेहद सफल खिलाड़ी रहे हैं. इससे हमारे युवा खिलाड़ियों को भी मदद मिलेगी.’’