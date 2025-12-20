हवाई जहाज में कर रहा था 'स्मोकिंग', पाकिस्तान टीम के सदस्य को एयरपोर्ट पर रोका; जमकर हुआ बवाल

पाकिस्तान हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी अंजुम सईद विवादों में घिर गए हैं. अंजुम सईद पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर भी हैं, उन्हें एक हवाई जहाज में धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया है. पिछले दिनों पाकिस्तान हॉकी टीम अर्जेंटीना में थी, जहां वो FIH प्रो लीग के मैच खेलने के लिए रुकी हुई थी. वहां से वापसी के समय जिस हवाई जहाज में सफर कर रही थी, उसने रियो डी जेनेरियो (ब्राजील) में रिफ्यूलिंग के लिए स्टॉप लिया था.

बताया जा रहा है कि जब रियो डी जेनेरियो में हवाई जहाज में फ्यूल भरा जा रहा था, तब अंजुम सईद को धूम्रपान करते देखा गया. यह सुरक्षा नियमों का सीधा उल्लंघन है. उसके बाद टीम की फ्लाइट रियो डी जेनेरियो (ब्राजील) से दुबई के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन टीम मैनेजर अंजुम सईद और एक खिलाड़ी को दोबारा फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया.

सईद पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए डिफेंस और मिडफील्डर पोजीशन में खेला करते थे. इस घटना के बाद उन्हें अकेले पाकिस्तान वापस आना पड़ा. पाकिस्तान वापसी के बाद वो दावा करते दिखे हैं कि वो एक निजी कार्य के चलते टीम के साथ वापस नहीं आ सके थे. मगर अधिकारी उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं और पुष्टि करके बताया कि यह मामला पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास पहुंच चुका है.

पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी संघ से कहा है कि वो इस मामले में एक जांच समिति गठित करे, क्योंकि इस घटना ने पाकिस्तान के खेल जगत की छवि को धूमिल करने का काम किया है. अधिकारी अनुसार इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब धूम्रपान करने को लेकर एयरपोर्ट स्टाफ ने आपत्ति व्यक्त की थी, लेकिन सईद और एक पाकिस्तानी प्लेयर स्टाफ के साथ गुस्सैल अंदाज और गलत तरह से पेश आए.

उसके बाद यह मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा, जिसके बाद दोनों को दुबई रवाना होने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक लिया गया था. बता दें कि सईद पाकिस्तान हॉकी में जाना पहचाना और सम्मानित चेहरा हैं. वो 1992 ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वो 1994 चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा रहे थे.

