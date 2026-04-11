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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRR vs RCB: प्लेइंग 11 से थे बाहर, नहीं की फील्डिंग; फिर ओपनिंग पर कैसे उतरे वैभव सूर्यवंशी?

RR vs RCB: प्लेइंग 11 से थे बाहर, नहीं की फील्डिंग; फिर ओपनिंग पर कैसे उतरे वैभव सूर्यवंशी?

RR vs RCB: IPL 2026 में शुक्रवार को हुए मैच में वैभव सूर्यवंशी का नाम प्लेइंग 11 में नहीं था. उन्होंने फिर बल्लेबाजी करते हुए 78 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला.

By : शिवम | Updated at : 11 Apr 2026 08:50 AM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विजयी रथ को रोक दिया, शुक्रवार को हुए मैच में राजस्थान ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में हुए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 300 की स्ट्राइक रेट से 78 रनों की धुआंधार पारी खेली. हालांकि जब मैच शुरू हुआ था तब वैभव का नाम प्लेइंग 11 में शामिल नहीं था.

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. तब वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में नहीं थे, उन्होंने फील्डिंग नहीं की. पारी की पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने फिल साल्ट के रूप में खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर दिया. देवदत्त पडिक्कल 14 रन बनाकर आउट हो गए. विराट कोहली ने 16 गेंदों में 32 रन बनाए, वह रवि बिश्नोई की एक शानदार गेंद पर बोल्ड हुए. कप्तान रजत पाटीदार ने RCB के लिए सर्वाधिक रनों की पारी खेली, उन्होंने 40 गेंदों में 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 63 रन बनाए.

क्यों नहीं था प्लेइंग 11 में वैभव का नाम?

राजस्थान रॉयल्स पहले गेंदबाजी कर रही थी, इसलिए रियान पराग ने वैभव का नाम सब्स्टीट्यूट प्लेयर्स में रखा. इसी वजह से वह प्लेइंग 11 में नहीं थे, उन्होंने फील्डिंग भी नहीं की. फिर वह संदीप शर्मा की जगह इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए और पारी की शुरुआत की. उन्होंने मात्र 26 गेंदों में 78 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई, इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके जड़े. भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज गेंदबाज भी 15 वर्षीय इस बल्लेबाज को परेशान नहीं कर पाए.

वैभव के आलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 81 रनों की शानदार पारी खेली, और जीत दिलाने तक टिके रहे .43 गेंदों में खेली इस पारी में जुरेल ने 3 छक्के और 8 चौके लगाए. जडेजा 25 गेंदों में 24 रन बनाकर नाबाद रहे.

राजस्थान ने लगाया जीत का चौका

ये IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की लगातार चौथी जीत है, उनके आलावा सिर्फ पंजाब किंग्स है जिसने कोई मैच नहीं हारा है. शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी इस सीजन का अपना पहला मैच हारी है. राजस्थान अंक तालिका में पहले और बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 11 Apr 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
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