क्या सच में एक हॉट डॉग खाने से कम हो जाते हैं जिंदगी के 36 मिनट? जानें रिसर्च का सच

Does Eating Hot Dog Reduce Your Life Expectancy: क्या आपने कभी यह लाइन सुनी है कि एक हॉट डॉग खाने से जिंदगी के 36 मिनट कम हो जाते हैं ? सुनने में यह किसी वायरल हेल्थ खबर जैसा लगता है, जिसे पढ़कर कुछ मिनट घबराहट होती है और फिर हम भूल जाते हैं. शायद आपने दोस्तों के साथ मजाक में भी इसका जिक्र किया हो. लेकिन सच यह है कि यह आंकड़ा पूरी तरह गलत नहीं है, बस इसे समझने का तरीका थोड़ा अलग है.

क्या है मामला

साल 2021 में मिशिगन विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने एक स्टडी प्रकाशित की, जिसने काफी सुर्खियां बटोरीं. इस स्टडी में अमेरिकी डाइट में शामिल 5,800 से ज्यादा फूड आइटम्स का एनालिसिस किया गया और यह समझने की कोशिश की गई कि कौन-सा खाना हमारी हेल्दी लाइफ पर कितना असर डालता है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कुल उम्र नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मापा कि यानी जिंदगी के वो साल जो हम बिना बीमारी के स्वस्थ होकर जीते हैं.

स्टडी में क्या देखा गया

अब सवाल यह है कि आखिर इस स्टडी में मापा क्या गया? सबसे पहले यह समझ लें कि कोई भी रिसर्च यह नहीं कहती कि एक हॉट डॉग खाते ही आपकी जिंदगी कम हो जाएगी।. ऐसा कोई तात्कालिक खतरा नहीं है. दरअसल, रिसर्चर्स ने एक तरह का न्यूट्रिशन इंडेक्स तैयार किया, जिसमें हर खाने की चीज को एक स्कोर दिया गया. कुछ फूड्स ऐसे थे जो हेल्दी लाइफ में मिनट जोड़ते हैं, जबकि कुछ उसे कम करते हैं। हॉट डॉग इसी दूसरी कैटेगरी में आया.

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इन बातों को देखा गया

यह कैलकुलेशन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज डेटा के आधार पर की गई, जिसमें यह देखा जाता है कि खाने-पीने की आदतों से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं. जब एक सामान्य बीफ हॉट डॉग लगभग 61 ग्राम प्रोसेस्ड मीट का एनालिसिस किया गया, तो पाया गया कि इससे करीब 27 मिनट की हेल्दी लाइफ कम होती है. लेकिन जब इसमें सोडियम, ट्रांस फैट और अन्य प्रिजर्वेटिव्स को जोड़ा गया, तो यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 36 मिनट तक पहुंच गया. मतलब साफ है कि सिर्फ मीट ही नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली सारी चीजें भी असर डालती हैं, नमक, फैट और केमिकल्स मिलकर शरीर पर धीरे-धीरे असर डालते हैं.

फायदेमंद भी

हालांकि, यह स्टडी सिर्फ नुकसान की बात नहीं करती. इसमें ऐसे फूड्स भी बताए गए हैं जो हेल्दी लाइफ में समय जोड़ते हैं. जैसे नट्स, फल और बिना स्टार्च वाली सब्जियां., उदाहरण के तौर पर, पीनट बटर एंड जेली सैंडविच करीब 33 मिनट जोड़ सकता है, नट्स की एक सर्विंग 26 मिनट और बेक्ड सैल्मन लगभग 13.5 मिनट तक फायदा पहुंचा सकता है. यहां सबसे जरूरी बात है चॉइस.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.