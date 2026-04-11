पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां संस्करण चल रहा है, जिसके 18वें मैच में ड्रामा देखने को मिला. रावलपिंडीज के लिए खेल रहे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स प्लेयर उस्मान तारिक की गेंदों को खेलने से मना कर दिया. वह दो बार पीछे हट गए, जिससे विवाद खड़ा हो गया. अंपायर को भी बीच में आना पड़ा.

शुक्रवार को हुए मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा कर रही रावलपिंडीज की पारी के 9वें ओवर में ये विवाद देखने को मिला. ये ओवर उस्मान तारिक का था, जिनकी पहली गेंद पर अब्दुल्लाह फायल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक डेरिल मिचेल को दे दी. मिचेल ने ओवर की दूसरी गेंद खेली, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद होने से पहले ही हट गए. तारिक ने गेंद नहीं डाल पाए, उन्होंने इस पर अप्पति भी जताई लेकिन जल्द ही गेंद डालने के लिए तैयार हो गए.

इसके बाद जैसे ही तारिक गेंद को रिलीज करने वाले थे, मिचेल हट गए. हालांकि इस बार तारिक ने गेंद छोड़ दी, लेकिन ये डेड करार हुई. ये देखकर कि मिचेल बार-बार हट रहे हैं, अंपायर समझ गए कि वह तारिक के विवादित एक्शन के कारण ऐसा कर रहे हैं. अंपायर ने उन्हें समझाया और बताया कि उनका एक्शन वैध है, आप हटें नहीं.

Daryl Mitchell refuses to face Usman Tariq 😂 #QTGVRWP pic.twitter.com/2CO6z4NvR9 — Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) April 10, 2026

बेशक उस्मान तारिक का एक्शन वैध है, लेकिन कई बल्लेबाज इसे एकाग्रता भंग करने वाला कहते हैं. तारिक गेंद को रिलीज करने से पहले थोड़ा रुक जाते हैं, जिससे बल्लेबाज को मुश्किल होती है. कैमरून ग्रीन ने भी उनके एक्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की थी.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीता मैच

पहले बल्लेबाजी करते हुए क्वेटा ने 182 रन बनाए थे. कप्तान सऊद शकील ने 42 रन बनाए थे. रिली रोसो ने अर्धशतकीय (53) पारी खेली. हस्सन नवाज ने 16 गेंदों में महत्वपूर्ण 39 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए रावलपिंडीज 121 रनों पर ढेर हो गई. डेरिल मिचेल पिंडीज की पारी में सर्वाधिक रन (30) बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उस्मान तारिक और सऊद शकील ने 2-2 विकेट लिए.