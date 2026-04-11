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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran Peace Talks In Islamabad: होर्मुज स्ट्रेट कब पूरी तरह खुलेगा? पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत से पहले ट्रंप ने दिया जवाब

US Iran Peace Talks In Islamabad: होर्मुज स्ट्रेट कब पूरी तरह खुलेगा? पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत से पहले ट्रंप ने दिया जवाब

US Iran Peace Talks In Islamabad: मिडिल ईस्ट में जारी सीजफायर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 Apr 2026 07:59 AM (IST)
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इस्लामाबाद वार्ता (Islamabad Talks) से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जल्द ही खोल दिया जाएगा. उन्होंने यह बात पाकिस्तान में ईरान के साथ होने वाली बातचीत (US Iran Peace Talks In Islamabad) से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कही. ट्रंप ने साफ कहा कि यह रास्ता ईरान के साथ या बिना उसके सहयोग के भी खोला जाएगा.

ट्रंप ने कहा, 'हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देंगे, चाहे वे साथ दें या नहीं. मुझे लगता है यह बहुत जल्दी हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे पूरा कर देंगे.' उन्होंने यह भी कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है और यहां किसी भी तरह का शुल्क (टोल) वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान जहाजों से गुजरने के लिए पैसा वसूल सकता है तो ट्रंप ने साफ इनकार किया. उन्होंने कहा, 'नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे. यह अंतरराष्ट्रीय पानी है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे रोकेंगे.'

ईरान सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है: डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा भी दोहराया कि ईरान सैन्य रूप से कमजोर हो चुका है. उन्होंने कहा कि उनके लिए एक अच्छा समझौता वही होगा, जिसमें ईरान के पास परमाणु हथियार न हों. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान में पहले ही काफी बदलाव आ चुका है, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शासन परिवर्तन उनकी शर्तों में शामिल नहीं है.

बातचीत को लेकर ट्रंप ने कहा कि यह देखना होगा कि आगे क्या होता है. उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से अलग-अलग अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान से बातचीत करते रहे हैं, लेकिन अब स्थिति अलग है. इससे पहले ट्रंप ने यह भी बताया था कि अगर पाकिस्तान में होने वाली बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना के जहाजों में नए और बेहद आधुनिक हथियार भरे जा रहे हैं.

पाकिस्तान में होने वाली अहम बैठक पर नजर

ट्रंप ने कहा, 'हम अपने जहाजों को सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस कर रहे हैं. अगर बातचीत काम नहीं करती तो हम इनका इस्तेमाल बहुत प्रभावी तरीके से करेंगे.' उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले भी अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है. इस बयान के बाद साफ है कि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य तैयारी भी पूरी रखी जा रही है. अब सबकी नजर पाकिस्तान में होने वाली इस अहम बातचीत पर है, जिससे यह तय होगा कि हालात शांत होंगे या तनाव और बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें: इजरायली मिसाइल से बार-बार मलबे का बना ढेर, फिर कैसे उठकर खड़ा होता रहा बेरुत... लेबनान की दिलचस्प कहानी

Published at : 11 Apr 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR Strait Of Hormuz Iran-US Ceasefire Iran -US Ceasefire Islamabad Talk
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