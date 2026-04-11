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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Vaibhav Sooryavanshi Statement: 'गेंद पर ध्यान देता हूं गेंदबाज पर नहीं...', RCB के गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी

Vaibhav Sooryavanshi Statement: 'गेंद पर ध्यान देता हूं गेंदबाज पर नहीं...', RCB के गेंदबाजों की कुटाई करने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी

Vaibhav Sooryavanshi Statement: IPL 2026 में शुक्रवार को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया. वैभव सूर्यवंशी ने 300 की स्ट्राइक रेट से 78 रन बनाए.

By : शिवम | Updated at : 11 Apr 2026 06:53 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली. मात्र 26 गेंदों में खेल इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके जड़े, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज गेंदबाजों पर भी खूब रन बनाए. इससे पहले उन्होंने जसप्रीत बुमराह पर भी पहली गेंद से आक्रामक रूप दिखा दिया था. इन बड़े गेंदबाजों के खिलाफ खेलने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह गेंद पर ध्यान देते हैं न कि गेंदबाज पर.

वैभव सूर्यवंशी अपने जन्मदिन पर केक नहीं काट पाए थे, क्योंकि वह जल्दी सो गए थे. RCB पर जीत के बाद जब उनसे पूछा गया कि आज केक काटेंगे? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, "आज नहीं, आज भी जल्दी सोना है क्योंकि कल सुबह जल्दी हमारी फ्लाइट है." अप्रोच को लेकर उन्होंने कहा, "मैं बस वही करने की कोशिश करता हूं जो मैं प्रैक्टिस में करता हूं, कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश नहीं करता और अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा रखता हूं."

गेंदबाज पर ध्यान नहीं देता- वैभव

जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड का सामना करने के बारे में पूछे जाने पर वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "मेरे मन में कभी भी ये नहीं रहता कि कौन सा गेंदबाज सामने है. मैं सिर्फ गेंद पर ध्यान देता हूं, इस पर नहीं कि गेंदबाज कौन है. मेरे पिता, कोच मुझे यही समझाते रहते हैं कि यह सफर बहुत लंबा है, इसलिए मुझे अपना ध्यान इधर-उधर की बातों में भटकाए बिना, अपनी प्रक्रिया और अपने खेल पर ही केंद्रित रखना चाहिए."

वैभव जब भी आउट होते हैं, तो उनके चेहरे पर एक उदासी रहती है चाहे फिर वह विस्फोटक पारी खेलकर ही क्यों न आउट हो. आउट होने पर निराशा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, "अगर मैं विकेट पर टिका रहता हूं, तो 10-20 रन अधिक बन सकते हैं या फिर लक्ष्य को 1-2 ओवर पहले ही हासिल किया जा सकता है. मुझे इसी बात का अफ़सोस होता है, कि काश मैं थोड़ी देर और खेल पाता."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 11 Apr 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar Rajasthan Royals Royal Challengers Bengaluru RR Vs RCB IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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