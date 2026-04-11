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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKitchen Gardening Tips: गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां

Kitchen Gardening Tips: गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां

Kitchen Gardening Tips: चिलचिलाती धूप में बाजार जाने की थकान और महंगी सब्जियों से अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने में पूरी तरह शुद्ध और ऑर्गेनिक सब्जियां खुद उगा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 11 Apr 2026 06:48 AM (IST)
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Kitchen Gardening Tips: गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप और बढ़ती महंगाई के बीच बाजार जाकर ताजी सब्जियां खरीदना किसी चुनौती से कम नहीं होता. ऐसे में अपना खुद का किचन गार्डन बनाना न केवल एक शानदार शौक है, बल्कि यह आपकी सेहत और जेब दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. आप अपने घर की छत, बालकनी या पीछे के आंगन में बड़े आराम से ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं. आधुनिक गार्डनिंग तकनीकों और सही जानकारी के साथ अब छोटे से स्पेस में भी 10-15 तरह की सब्जियां पैदा करना मुमकिन है. इससे आपको न केवल पेस्टिसाइड मुक्त खाना मिलता है. बल्कि गार्डनिंग करने से मानसिक सुकून भी मिलता है. गर्मी के इस सीजन में घर पर सब्जियां उगाने की शुरुआत करने का यह सबसे सही समय है.

गर्मी में इन सब्जियों को घर में उगाएं 

गर्मियों के दौरान ऐसी सब्जियों को प्रायरिटी देनी चाहिए जो तेज धूप और गर्मी को बर्दाश्त कर सकें और कम पानी में भी अच्छी पैदावार दें. सही बीजों का चुनाव आपके किचन गार्डन की सफलता की पहली सीढ़ी है.

  • भिंडी, लौकी, ककड़ी और करेला जैसे विकल्प इस मौसम में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और भरपूर फल देते हैं.
  • बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च को भी छोटे गमलों या ग्रो-बैग्स में आसानी से उगाया जा सकता है.

धूप वाले कोनों का सही इस्तेमाल करके आप ताजी सब्जियों का स्टॉक घर पर ही तैयार कर सकते हैं.

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मिट्टी तैयार करने सही तरीका

एक सफल किचन गार्डन के लिए सबसे जरूरी है पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी तैयार करना. इसके लिए आप साधारण मिट्टी में कोकोपीट और ऑर्गेनिक कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला सकते हैं जिससे कि नमी बनी रहे.

  • पौधों को सुबह या शाम के वक्त पानी दें ताकि जड़ों को पर्याप्त पोषण मिले और पत्तियां न झुलसें.
  • कीटों से बचाव के लिए हर 15 दिन में नीम के तेल का स्प्रे करना एक बहुत ही प्रभावी ऑर्गेनिक तरीका है.

सही देखरेख और सही मिट्टी के मिश्रण से पौधों की ग्रोथ दोगुनी तेजी से होती है और सब्जियां ज्यादा आती हैं.

छोटे स्पेस में सब्जियां उगाने के जरूरी टिप्स

अगर आपके पास जमीन कम है. तो आप 'वर्टिकल गार्डनिंग' या रेलिंग प्लैंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेल वाली सब्जियों के लिए रस्सी या जाली का सहारा देना एक बेहतरीन मॉडर्न आइडिया है.

  • पुराने डिब्बों, प्लास्टिक की बाल्टियों या सीमेंट के गमलों का इस्तेमाल करके आप कचरे को रिसोर्स में बदल सकते हैं.
  • सब्जियों को ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 5-6 घंटे की सीधी धूप मिले, तभी पौधों में अच्छी फलत आएगी.

इन आसान और स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप बिना किसी बड़े निवेश के घर पर ही अपना हरा-भरा किचन गार्डन सेट कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 11 Apr 2026 06:48 AM (IST)
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 Agriculture Kitchen Garden Farming News Kitchen Gardening Tips
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