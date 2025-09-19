Suryakumar Yadav In IND vs Oman Asia Cup: भारत और ओमान के बीच एशिया कप में लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला चल रहा है. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने चौके-छक्कों की भी खूब बारिश की, लेकिन ओमान के गेंदबाज भारत के धड़ाधड़ विकेट गिराते रहे. ओमान ने भारत के आठ खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेज दिया. लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में तीसरे नंबर पर ही बल्लेबाजी करने आ गए थे, वो ओमान के खिलाफ मुकाबले में बैटिंग पैड पहने बैठे रहे, लेकिन भारत के 8 विकेट गिरने के बाद भी बल्लेबाजी करने नहीं उतरे.

सूर्यकुमार यादव ने आखिर क्यों नहीं उठाया बल्ला?

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के वक्त पहले बल्लेबाजी चुनने की वजह बताई थी. सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर कहा था कि 'इस टूर्नामेंट में पिछले दो मैचों में हमें पहले बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है. इस वजह से ओमान के खिलाफ मैच में हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं'. कप्तान ने कहा कि 'बल्लेबाजी करके हम टीम की बल्लेबाजी क्षमता भी देखना चाहते हैं'. कप्तान सूर्यकुमार यादव पूरी तरह फिट हैं, केवल टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों की बैटिंग देखने के लिए वे मैदान के बाहर बैठे रहे.

भारत के गिरे धड़ाधड़ विकेट

भारतीय बल्लेबाजों ने रन तो बनाए, लेकिन साथ ही ओमान के गेंदबाज विकेट भी चटकाते चले गए. भारत का पहला विकेट दूसरे ही ओवर में 6 के स्कोर पर गिर गया. शुभमन गिल केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा 38 के स्कोर पर आउट हुए. भारत के लिए आज के मैच में सबसे ज्यादा रन संजू सैमसन ने बनाए. सैमसन ने 45 गेंदों में 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. अक्षर पटेल ने 26 रन, तिलक वर्मा ने 29 रन और हर्षित राणा ने नाबाद 13 रन बनाए. इस बीच भारत के विकेट गिरते रहे, लेकिन सूर्यकुमार यादव मैदान के बाहर बैठकर मैच देखते रहे.

