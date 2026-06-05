ऋषभ पंत से क्यों छिनी उपकप्तानी? कोच गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी; कहा- उन्हें बदलने की...

BCCI ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा की, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला. ऋषभ पंत से उपकप्तानी छिन चुकी थी और केएल राहुल को नया उपकप्तान नियुक्त किया गया. अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस विषय पर चुप्पी तोड़ी है.

गौतम गंभीर ने कहा कि टीम मैनेजमेंट उम्मीद करता है कि ऋषभ पंत मैच की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझें. उन्होंने सीधे-सीधे शब्दों में पंत से उपकप्तानी छीने जाने पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने साफ किया कि जब कोई खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तब कप्तानी या उपकप्तानी जैसे पद मायने नहीं रखते.

ऋषभ पंत के आलोचनाओं में घिरने की एक वजह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में प्रदर्शन भी रहा. उस घरेलू टेस्ट सीरीज में पंत चार पारियों में केवल 49 रन बना पाए थे. खासतौर पर गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में बहुत अहम मौके पर पंत ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट खो दिया था.

गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी

ऋषभ पंत से उपकप्तानी जाने के फैसले पर गौतम गंभीर ने कहा - भारत के लिए खेलना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बाकी सब उसी के परिणाम हैं. जब आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो उपकप्तान बनने के बारे में नहीं सोचते. आपका लक्ष्य केवल टीम इंडिया के लिए बेहतर करना होता है. यहां प्रत्येक खिलाड़ी का आकलन उसके प्रदर्शन के आधार पर होता है फिर चाहे वह कोच हो या फिर सपोर्ट स्टाफ या कोई और.

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ऋषभ पंत को बदलने की...

गौतम गंभीर ने यह भी साफ किया कि टीम मैनेजमेंट यह कतई नहीं चाहता है कि ऋषभ पंत खुद को बदलें. उन्होंने कहा - हम नहीं चाहते कि ऋषभ पंत खुद को बदलें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैच की परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है. यह समझना बहुत जरूरी है कि उस समय टीम किस परिस्थिति में है और उसके अनुसार किस तरह का शॉट खेलना चाहिए.

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