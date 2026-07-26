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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 में नंबर-1 बनने के बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे का किया क्लीन स्वीप; तीसरा टी20 35 रनों से जीता

टी20 में नंबर-1 बनने के बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे का किया क्लीन स्वीप; तीसरा टी20 35 रनों से जीता

India vs Zimbabwe 3rd T20 Highlights: भारत ने तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में मेजबान जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 08:25 PM (IST)
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India vs Zimbabwe 3rd T20 Highlights: भारत ने तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में मेजबान जिम्बाब्वे का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है. हरारे में खेले गए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया के लिए 81 रनों की बेहतरीन पारी खेली. गेंदबाजी में मयंक यादव ने फिर से कहर बरपाया और अशोक शर्मा ने अपने इंटरनेशनल करियर का विकेट विकेट लिया.

टी20 रैंकिंग में हाल ही में भारतीय टीम दोबारा से नंबर-1 बनी है. तीसरे मैच में जिम्बाब्वे पर 35 रनों की जीत से भारतीय खेमे की खुशी दोगुनी हो गई होगी. टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी, जिसने 192 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवरों में 157 रन ही बना सकी.

वैभव सूर्यवंशी चमके

वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के हीरो रहे. उनके ओपनिंग जोड़ीदार अभिषेक शर्मा ने फ्लॉप होने की हैट्रिक लगाई, लेकिन वैभव ने 49 गेंद में 81 रनों की सधी हुई पारी खेली. अभिषेक सिर्फ 2 रन बना पाए. ईशान किशन ने 29 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रनों का योगदान दिया. रिंकू सिंह ने फिनिशर वाले अंदाज में 14 गेंद में 25 रन बनाकर भारतीय टीम का स्कोर 192 तक पहुंचाया.

जब जिम्बाब्वे बैटिंग करने आई तो मयंक यादव ने सीरीज के पहले मैच की तरह पारी की पहली गेंद पर ब्रायन बैनेट को चलता किया. मयंक ने अपनी धारधार गेंदबाजी के बलबूते 3 विकेट चटकाए. हालांकि भारतीय फील्डरों ने कई सारे कैच भी टपकाए और फील्डिंग बहुत बेकार रही. 

अशोक शर्मा अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में अपना पहला इंटरनेशनल विकेट चटका चुके होते, लेकिन ईशान किशन हाथ में ग्लव्स के बावजूद आसान कैच नहीं लपक पाए. खैर अशोक ने आगे चलकर मरुमानी को क्लीन बोल्ड करके अपना सबसे पहला विकेट लिया.

यह भी पढ़ें: तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक, दौड़कर बना डाले इतने रन

टीम इंडिया की खुशी दोगुनी

आयरलैंड और इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम टी20 रैंकिंग में चार साल के बाद पहले स्थान से नीचे आई थी. मगर जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दोनों टी20 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया दोबारा से इंग्लैंड को पछाड़कर रैंकिंग में टॉप पर आ गई थी. रैंकिंग में दोबारा नंबर-1 बनने के बाद जिम्बाब्वे पर 3-0 से सीरीज जीत ने टीम इंडिया को और भी फायदा पहुंचाया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jul 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
Cricket Highlights IND Vs ZIM Vaibhav Sooryavanshi IND Vs ZIM Highlights
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