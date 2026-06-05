पाकिस्तान को रौंदकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, आखिरी मिनटों में पलटा पूरा मैच

अंडर-18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में प्रवेश पा लिया है, जहां उसका सामना जापान से होगा. इससे पहले टीम इंडिया ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रही थी, जिससे उसे डायरेक्ट सेमीफाइनल का टिकट मिला था.

पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय टीम के लिए आशीष पूर्ति ने अकेले दम पर मैच का पासा पलट कर रख दिया. तीसरे क्वार्टर तक भारत 2-3 से पिछड़ रहा था. मगर अंतिम क्वार्टर में आशीष पूर्ति ने तीन गोल करके सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाए. आशीष ने पूरे मैच में कुल 4 गोल किए, वहीं पांचवां गोल शाहरुख अली ने किया. इस प्रदर्शन के लिए आशीष को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

पहला गोल भारत की तरफ से आया, जब टीम इंडिया को 12वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला, इसे आशीष ने गोल में तब्दील कर दिया. दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने वापसी करते हुए अंतिम मिनटों में एक-एक से बराबरी की. पाक टीम ने तीसरे क्वार्टर में वापसी करते हुए दो गोल किए और भारत की ओर से सिर्फ एक गोल हुआ, जिससे 45 मिनट के खेल के बाद पाकिस्तान 3-2 की बढ़त ले चुका था.

आखिरी 15 मिनट में आशीष पूर्ति ने तबाही मचाते हुए एक के बाद एक तीन गोल कर दिए. 56वें मिनट में आशीष पूर्ति ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर टीम इंडिया को 2 गोल की बढ़त दिलाई, जो अंत तक बनी रही.

जापान से होगा फाइनल

अंडर-18 एशिया कप के फाइनल में अब भारत और जापान की टक्कर होगी. फाइनल मैच 6 जून को खेला जाएगा. पहले सेमीफाइनल में जापान ने मलेशिया को 8-1 से बुरी तरह रौंदते हुए फाइनल का टिकट कटाया था. बताते चलें कि ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को हराया था.

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