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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyपाकिस्तान को रौंदकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, आखिरी मिनटों में पलटा पूरा मैच

पाकिस्तान को रौंदकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, आखिरी मिनटों में पलटा पूरा मैच

Hockey U-18 Asia Cup IND vs PAK Semi Final: अंडर-18 एशिया कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर फाइनल में प्रवेश किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 08:21 PM (IST)
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अंडर-18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में प्रवेश पा लिया है, जहां उसका सामना जापान से होगा. इससे पहले टीम इंडिया ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रही थी, जिससे उसे डायरेक्ट सेमीफाइनल का टिकट मिला था.

पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय टीम के लिए आशीष पूर्ति ने अकेले दम पर मैच का पासा पलट कर रख दिया. तीसरे क्वार्टर तक भारत 2-3 से पिछड़ रहा था. मगर अंतिम क्वार्टर में आशीष पूर्ति ने तीन गोल करके सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाए. आशीष ने पूरे मैच में कुल 4 गोल किए, वहीं पांचवां गोल शाहरुख अली ने किया. इस प्रदर्शन के लिए आशीष को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

पहला गोल भारत की तरफ से आया, जब टीम इंडिया को 12वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला, इसे आशीष ने गोल में तब्दील कर दिया. दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने वापसी करते हुए अंतिम मिनटों में एक-एक से बराबरी की. पाक टीम ने तीसरे क्वार्टर में वापसी करते हुए दो गोल किए और भारत की ओर से सिर्फ एक गोल हुआ, जिससे 45 मिनट के खेल के बाद पाकिस्तान 3-2 की बढ़त ले चुका था.

आखिरी 15 मिनट में आशीष पूर्ति ने तबाही मचाते हुए एक के बाद एक तीन गोल कर दिए. 56वें मिनट में आशीष पूर्ति ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर टीम इंडिया को 2 गोल की बढ़त दिलाई, जो अंत तक बनी रही.

जापान से होगा फाइनल

अंडर-18 एशिया कप के फाइनल में अब भारत और जापान की टक्कर होगी. फाइनल मैच 6 जून को खेला जाएगा. पहले सेमीफाइनल में जापान ने मलेशिया को 8-1 से बुरी तरह रौंदते हुए फाइनल का टिकट कटाया था. बताते चलें कि ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को हराया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Jun 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND VS PAK U18 Hockey Asia Cup
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