FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में जमेगा रंग, ये ग्लोबल स्टार्स दिखाएंगे दम; ऐसा है शेड्यूल
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में कई ग्लोबल स्टार्स नजर आएंगे. तीनों देशों के लिए अलग-अलग समारोह होगा. पहली सेरमनी मैक्सिको में होगी.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 तीन देशों की सह-मेजबानी में खेला जाएगा. इन देशों में मैक्सिको, यूएस और कनाडा शामिल है. 11 जून से शुरू होने वाले फुटबॉल विश्व कप का पहला मुकाबला मेक्सिको सिटी में खेला जाएगा, जहां टूर्नामेंट का पहला उद्घाटन समारोह होगा. इसके अलावा यूएस और कनाडा में भी ओपनिंग सेरेमनी होगी. हालांकि अभी फीफा की तरफ से मेक्सिको में होने वाली सेरेमनी को लेकर जानकारी दी गई है.
फीफा ने रिलीज जारी करते हुए बताया कि ग्लोबल स्टार सिंगर-डांसर शकीरा और बर्ना बॉय ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत 'दाई दाई' गाने के साथ करेंगे. यह आगामी फीफा विश्व कप का आधिकारिक गाना है. यह गाना ग्लोबल सिटिजन एजुकेशन फंड के समर्थन होगा.
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मैच शुरू होने से 90 मिनट पहले शुरू होगी ओपनिंग सेरेमनी
मैक्सिको सिटी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी मैच शुरू होने से 90 मिनट पहले शुरू होगी. जैसा कि पहले एलान किया जा चुका है कि इस शो में ग्लोबल म्यूजिक जगत की कुछ सबसे रोमांचक आवाजें शामिल होंगी, जिनमें एलेजांद्रो फर्नांडेज, बेलिंडा, बर्ना बॉय, डैनी ओशन, जे बाल्विन, लीला डाउन्स, लॉस एंजिल्स अजुलेस, माना, शकीरा और टाइला शामिल हैं.
मैक्सिको से होगी ओपनिंग सेरेमनी सीरीज की शुरुआत
टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरमनी की मेजबानी करके मैक्सिको उन तीन ओपनिंग की सीरीज की शुरुआत करेगा जो कनाडा और यूएस में आयोजित किए जाएंगे और आने वाले दिनों में अतिरिक्त प्रतिभाओं की घोषणा की जाएगी.
शकीरा और फीफा वर्ल्ड कप गाने का पुराना रिश्ता
फिलहाल शकीरा और बर्ना बॉय फीफा के आधिकारिक गाने पर काम कर रहे हैं. गाने का ऑडिया पहले ही 16 मई को रिलीज हो चुका था. बताते चलें कि इससे पहले भी शकीरा फीफा वर्ल्ड कप के मशहूर गाने 'वाका वाका' से लोगों को अपना दीवान बना चुकी हैं.
ऐतिहासिक होगा इस बार का फीफा वर्ल्ड कप
गौरतलब है कि इस का फीफा वर्ल्ड कप ऐतिहासिक होगा. टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी. पिछले यानी 2022 के विश्व कप में 32 टीमें खेलती हुई नजर आई थीं. बताते चलें कि टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई के बीच होगा.
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