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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026हार्दिक पांड्या के लिए 2 खिलाड़ी और 10 करोड़ देने को तैयार CSK, ट्रेड डील पर नया अपडेट

हार्दिक पांड्या के लिए 2 खिलाड़ी और 10 करोड़ देने को तैयार CSK, ट्रेड डील पर नया अपडेट

IPL 2027 Trade Hardik Pandya Update: चेन्नई सुपर किंग्स अब भी हार्दिक पांड्या को अपने स्क्वाड में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है. इसके लिए वह 2 खिलाड़ी और 10 करोड़ कैश MI को देने को तैयार है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 07:11 PM (IST)
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हार्दिक पांड्या के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है. कुछ सप्ताह पहले CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने हार्दिक को मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड करने की खबरों को खारिज कर दिया था. अब हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चेन्नई सुपर किंग्स, हार्दिक को अपने स्क्वाड में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है.

2 खिलाड़ी और साथ में 10 करोड़

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बदले शिवम दुबे और आयुष म्हात्रे की मांग की थी. मुंबई टीम का मैनेजमेंट म्हात्रे को फ्यूचर टैलेंट के रूप में देखता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अपने 19 वर्षीय स्टार ओपनर को रिलीज करने को राजी नहीं है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने MI के सामने एक काउंटर ऑफर रखा है. सीएसके शिवम दुबे को रिलीज करने को तैयार है, लेकिन आयुष म्हात्रे की जगह उसने डेवाल्ड ब्रेविस को मुंबई भेजने का ऑफर दिया है. सिर्फ इतना ही नहीं CSK की टीम हार्दिक पांड्या के लिए शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस और साथ में अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये देने को भी तैयार है. अगर दोनों फ्रेंचाइजी में इस बात पर सहमति बनी तो यह कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की डील होगी.

हार्दिक हैं टोटल पैकेज

भारतीय क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंडर बहुत कम रहे हैं, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हों और लीडरशिप स्किल्स में भी महारत रखते हों. हालांकि हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस पिछले 3 सीजन खिताब नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हीं की कप्तानी में गुजरात ने 2022 का आईपीएल खिताब जीता था.

हार्दिक पांड्या पर कोई भी टीम करोड़ों रुपये लुटाने को तैयार होगी, क्योंकि वो टी20 मैचों में 4 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ही नहीं बल्कि फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं. इसके साथ-साथ वो कप्तानी भी कर सकते हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jul 2026 07:11 PM (IST)
Tags :
MI CSK HARDIK PANDYA IPL 2027
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