PAK vs SL Super-8 Live Score: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, पाकिस्तान की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

PAK vs SL Super-8 Live Score: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, पाकिस्तान की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

Pakistan vs Sri Lanka Super-8 Live Cricket Score: यहां आपको पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले का लाइव स्कोर और मैच से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 28 Feb 2026 06:39 PM (IST)

LIVE

Key Events
Pakistan vs Sri Lanka T20 World Cup 2026 Live Score PAK vs SL Live Updates Ball By Ball Coverage Commentary Pallekele International Cricket Stadium, Pallekele Babar Azam Salman Agha Dasun Shanaka PAK vs SL Super-8 Live Score: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, पाकिस्तान की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले के लाइव अपडेट्स
Source : सोशल मीडिया (एक्स)

Background

पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान की यह आखिरी जंग है. पाकिस्तान अगर यह मुकाबले बड़े अंतर से जीत लेती है तीन प्वाइंट्स के साथ नेट रन रेट में न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ देती है तो फिर वो सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर जाएगी. अभी तक सिर्फ दो टीमों ने ही सेमीफाइनल में प्रवेश किया है. रविवार तक अंतिम चार टीमों की तस्वीर क्लियर होगी. 

पाकिस्तान का सुपर-8 का अब तक का सफर ज्यादा अच्छा नहीं रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसे करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में टीम के पास सिर्फ एक अंक है और सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए उसे हर हाल में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट उससे काफी अच्छा है. 

दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम भी इस टूर्नामेंट में संघर्ष करती नजर आई है. सुपर-8 स्टेज में उसे अब तक एक भी जीत नहीं मिली है, जिससे उसकी स्थिति और ज्यादा मुश्किल हो गई है. हालांकि घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर टीम पाकिस्तान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करना चाहेगी. अगर पाकिस्तान आज हार जाता है या फिर बड़े अंतर से नहीं जीत पाता है तो न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी. 

पाकिस्तान और श्रीलंका के हेड-टू-हेड आंकड़े

पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें टी20 इंटरनेशनल में अब तक कुल 29 बार भिड़ी हैं. इस दौरान पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है. पाक टीम ने 17 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका की टीम सिर्फ 12 मुकाबलों में जीत हासिल कर पाई है.

पाकिस्तान की टीम: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफाय, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा.

श्रीलंका की टीम: दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कमिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस, कुसल परेरा, चरिथ असलंका, जनिथ लियानागे, पवन रत्नायके, दुनिथ वेलालगे, महेश थीक्षाना, दुश्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, प्रमोद मदुशन, दुशन हेमंथा. 

18:39 PM (IST)  •  28 Feb 2026

PAK vs SL Super-8 Live Score: श्रीलंका ने जीता टॉस

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करेगी. बाबर आजम आज नहीं खेल रहे हैं. नसीम शाह की टीम में वापसी हुई है. पाकिस्तान ने 3 और श्रीलंका ने 2 बदलाव किए हैं. 

18:05 PM (IST)  •  28 Feb 2026

PAK vs SL Super-8 Live Score: जानें कैसा रहेगा पल्लेकेले का मौसम?

मौसम की बात करें तो आज पल्लेकेले में आसमान साफ रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रह सकता है. इसलिए बारिश की कोई संभावना नहीं है.

