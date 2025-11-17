IPL 2026 की नीलामी में कौन बिकेगा सबसे महंगा? क्या टूट जाएगा ऋषभ पंत का 27 करोड़ का रिकॉर्ड?
Who will be most expensive buy in IPL 2026 auction: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा. इस बार की नीलामी में 77 खिलाड़ी बिक सकते हैं.
इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है. अगले महीने आईपीएल के आगामी सीजन की नीलामी होगी. हालांकि, इस बार मिनी ऑक्शन का आयोजन होगा. इस बार भी नीलामी में कई सुपरस्टार खिलाड़ी शामिल हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीलामी में सबसे महंगा कौन बिकेगा?
बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा. बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में बताया है कि सभी 10 टीमों ने कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें 49 विदेशी खिलाड़ियों समेत कुछ ट्रेड किए गए खिलाड़ी भी शामिल हैं. आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए 10 टीमों के पास 77 स्लॉट शेष हैं. वहीं सभी फ्रेंचाइजी के पर्स में कुल मिलाकर 237.55 करोड़ रुपये हैं.
इस बार नीलामी में शामिल कई सुपरस्टार खिलाड़ी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल 2026 की नीलामी में कई सुपरस्टार खिलाड़ी शामिल हैं. इसमें आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, मथीशा पथिराना, फाफ डु प्लेसिस और लियाम लिविंगस्टोन जैसे नाम शामिल हैं. बता दें कि इस बार सभी 10 टीमों ने मिलकर कुल 70 खिलाड़ियों को रिलीज किया है. वहीं मिनी ऑक्शन में ज्यादा से ज्यादा 77 खिलाड़ी ही बिक सकते हैं.
कौन बिकेगा सबसे महंगा? क्या टूट जाएगा ऋषभ पंत का रिकॉर्ड?
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. उन्हें लखनऊ ने पिछले साल 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. करीब 24 करोड़ में बिके वेंकटेश अय्यर भी इस साल नीलामी का हिस्सा हैं. वहीं स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल भी ऑक्शन में गए हैं.
बता दें कि इस बार मिनी ऑक्शन का आयोजन होना है. ऐसे में ऋषभ पंत का 27 करोड़ में बिकने का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है. वहीं सबसे महंगा बिकने की रेस में तीन खिलाड़ी शामिल हैं. इसमें आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर और कैमरून ग्रीन शामिल हैं. इन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए टीमें कोई भी रकम दे सकती हैं.
सभी 10 टीमों ने इन 70 खिलाड़ियों को किया रिलीज
चेन्नई सुपर किंग्स- राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्दार्थ, रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, शेख रशीद, कमलेश नागरकोटी और मथीशा पथिराना
कोलकाता नाइट राइडर्स- आंद्रे रसेल, रहमानुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, मोइन अली, एनरिक नॉर्टजे, लवनिथ सिसोदिया, चेतन सकारिया, स्पेंसर जॉनसन
सनराइजर्स हैदराबाद- एडम जैम्पा, राहुल चाहर, वियान मुल्डर, अभिनव मनोहर, अथर्व तावडे, सिमरजीत सिंह और सचिन बेबी
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- स्वास्तिक चिकारा, मयंक अगरवाल, लियाम लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी और मोहित राठी
पंजाब किंग्स- ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिश, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे
मुंबई इंडियंस- सत्यनारायण राजू, रीस टॉपली, केएल श्रीजीत, कर्ण शर्मा, बेवन जैकब्स, मुजीब उर रहमान, लिजाद विलियम्स और विग्नेश पुथुर
गुजरात टाइटंस- महिपाल लोमरोर, करीम जन्नत, दासुन शनाका, गेराल्ड कोएत्जी, और कुलवंत खेजरोलिया
राजस्थान रॉयल्स- वानिंदु हसरंगा, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल, महेश तीक्षणा, कुमार कार्तिकेय सिंह, अशोक शर्मा और कुणाल राठौड़
लखनऊ सुपर जायंट्स- आर्यन जुयाल, डेविड मिलर, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, आकाश दीप, रवि बिश्नोई और शमर जोसेफ
दिल्ली कैपिटल्स- फाफ डु प्लेसिस, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, सेदिकुल्लाह अटल, मनवंत कुमार, मोहित शर्मा और दर्शन नालकंडे.
