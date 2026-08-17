एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान टीम का एलान, कप्तान का नाम चौंका देगा

जापान में होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए अफगानिस्तान ने अपने स्क्वॉड का एलान कर दिया है. टीम में अधिकतर युवा खिलाड़ियों को शामिल किया है. दरविश रसूली को कप्तान बनाया गया है, टीम में नजीबुल्लाह जादरान और करीम जनत जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेशनल सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुनी इस टीम के अधिकतर खिलाड़ी हाल ही में खत्म हुई 11वीं श्पागीजा क्रिकेट लीग से चुने गए हैं. नियमित कप्तान राशिद खान इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे. रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह ओमरजई जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है.

एशियन गेम्स 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेंगे. इससे ठीक एक सप्ताह पहले, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी. अफगानिस्तान मेजबानी होगा, हालांकि तीनों मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

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एशियन गेम्स के लिए चुने गए स्क्वॉड की बात करें तो टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज मोहम्मद अकरम ने श्पागीजा क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में जगह बनाई है. अकरम ने 8 पारियों में 339 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक थे. ऑलराउंडर इस्मत आलम में बजे इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें भी इसका इनाम मिला.

मोहम्मद इशाक, हसन ईसाखिल, खालिद तनीवाल और इमरान मीर जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ टीम में नजीबुल्लाह और जनत जैसे खिलाड़ी भी हैं, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है.

एशियन गेम्स के लिए अफगानिस्तान टीम

दरविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, खालिद तनीवाल, इमरान मीर, फ़ैसल खान शिनोज़ादा, नजीबुल्लाह ज़दरान, फरमानुल्लाह साफ़ी, इस्मत आलम, करीम जनत, नंग्याल खरोती, अरब गुल मोमंद, फरीदून दाऊदजई, अब्दुल्ला अहमदजई.

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