Shubman Gill And Abhishek Sharma With Mystery Girl: भारत और पाकिस्तान के बीच आज रविवार, 21 सितंबर को सुपर-4 का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप के लीग स्टेज मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. एक बार फिर टीम इंडिया मैदान पर उतरने के लिए तैयार है. पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच से पहले भारत के उपकप्तान शुभमन गिल और ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक मिस्ट्री गर्ल के साथ बात करते नजर आए. इस महिला ने अभिषेक और शुभमन के साथ वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. आइए इस मिस्ट्री गर्ल की पूरी स्टोरी जानते हैं.

गिल और अभिषेक के साथ वीडियो कॉल

शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ नजर आ रही ये लड़की कोई और नहीं, बल्कि भारत के धाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की ही बहन कोमल शर्मा हैं. कोमल ने भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अपने भाई अभिषेक से वीडियो कॉल पर बात की. वहीं शुभमन गिल भी अभिषेक के साथ कोमल से कॉल पर बात करते नजर आ रहे हैं. अभिषेक की बहन शुभमन को भी अपने भाई जैसा ही मानती हैं. कोमल ने गिल के साथ भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर की हुई हैं.

क्या करती हैं कोमल शर्मा?

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बहन कोमल फिजियोथेरेपिस्ट हैं. वे 2018 में पंजाब के अमृतसर में स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं. अभिषेक की बहन जयपुर में NIMS यूनिवर्सिटी से ऑर्थोपेडिक्स में मास्टर्स भी कर चुकी हैं. अभिषेक की बहन की सगाई लविस ओबेरॉय के साथ इसी साल 2025 में हो चुकी है और वे आईपीएल 2025 के दौरान कई बार अपने भाई अभिषेक और टीम के सभी खिलाड़ियों को चीयर करने स्टेडियम में आई हैं. शुभमन और अभिषेक के साथ वीडियो कॉल पर बात करते वक्त कोमल के साथ उनके मंगेतर भी नजर आए.

View this post on Instagram A post shared by Dr.Komal Sharma (@komalsharma_20)

यह भी पढ़ें

बांग्लादेश ने 6 बार की चैंपियन श्रीलंका को धोया, 2025 Asia Cup फाइनल की ओर बढ़ाया पहला कदम, आखिरी ओवर में जीता मैच