बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया है. एशिया कप के सुपर-4 स्टेज की शुरुआत बेहद रोमांचक जीत के साथ हुई है. इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने पहले खेलते हुए 168 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे बांग्लादेश टीम ने आखिरी ओवर में रोमांचक अंदाज में लक्ष्य को हासिल कर लिया. बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदय ने मैच विनिंग पारी खेली, जिन्होंने 58 रन बनाए. 6 बार की एशिया कप चैंपियन श्रीलंका पर इस रोमांचक जीत से बांग्लादेश ने 2025 एशिया कप फाइनल की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है.

बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला सही साबित हुआ. 169 रनों के टारगेट का पीछा करने आई बांग्लादेश टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि तंजीद हसन तमीम खाता तक नहीं खोल सके. कप्तान लिटन दास ने 16 गेंद में 23 रनों की पारी खेल सैफ हसन के साथ 59 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की.

उसके बाद सैफ हसन और तौहीद हृदय ने कमान संभालते हुए 54 रनों की पार्टनरशिप कर बांग्लादेश को जीत के करीब ला खड़ा किया. 14वें ओवर में हसन 61 रन बनाकर आउट हुए. अभी हृदय क्रीज पर डटे थे और उन्हीं के साथ बांग्लादेश की जीत की उम्मीद बंधी हुई थी. 19वें ओवर में हृदय भी 58 रन के स्कोर पर आउट हो गए और यहीं से मैच रोमांचक बनने वाला था.

आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ 5 रन

आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 5 रन बनाने थे और उसके हाथ में 6 विकेट बचे हुए थे. श्रीलंका के लिए आखिरी ओवर करने दासुन शनाका आए, जिन्होंने बल्ले से धमाल मचाते हुए 64 रन की पारी खेली थी. शनाका की पहली गेंद पर जाकिर अली ने चौंका लगाकर स्कोर बराबर कर दिए. अगली ही गेंद पर जाकिर अली क्लीन बोल्ड हो गए. तीसरी गेंद डॉट रही और चौथी गेंद पर मेहदी हसन भी आउट हो गए. बांग्लादेशी बल्लेबाजों से एक रन नहीं बन पा रहा था. ओवर की पांचवीं गेंद पर नसूम अहमद गेंद को हिट करते ही दौड़ पड़े, लेकिन फील्डर डायरेक्ट स्टम्प को हिट नहीं कर पाया.

