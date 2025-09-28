दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष (BCCI New President 2025) चुने गए हैं. सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी के बाद मिथुन ऐसे लगातार तीसरे क्रिकेटर होंगे, जो बोर्ड के नए प्रेसिडेंट का पदभार संभालेंगे. यह फैसला रविवार, 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (BCCI AGM 2025) में लिया गया. मिथुन मन्हास इससे पहले कहां काम करते थे, उनका क्रिकेट करियर कैसा रहा. यहां जानिए उनके बारे में सबकुछ.

कौन हैं मिथुन मन्हास?

मिथुन मन्हास का जन्म 12 अक्टूबर 1979 को जम्मू कश्मीर के भालेसा में हुआ था. उन्होंने भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब सफलता प्राप्त की. हालांकि वो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए डेब्यू नहीं कर पाए. अपने क्रिकेट करियर में मिथुन दायें हाथ के बल्लेबाज थे और जरूरत पड़ने पर ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी किया करते थे. उनकी प्रतिभाएं यहीं नहीं समाप्त हो जातीं, क्योंकि वो विकेटकीपिंग भी करते थे.

27 शतक, 49 फिफ्टी, ऐसा रहा क्रिकेट करियर

अपने 18 साल से ज्यादा समय तक चले फर्स्ट-क्लास करियर में मिथुन मन्हास ने 157 मैच खेले, जिनमें उन्होंने करीब 46 के औसत से 9,714 रन बनाए. उन्होंने अपने फर्स्ट-क्लास करियर में 27 शतक और 49 अर्धशतक भी लगाए. 2007-08 सीजन में उन्होंने दिल्ली को अपनी कप्तानी में रणजी ट्रॉफी का विजेता बनाया था. उस सीजन में मिथुन ने 921 रन बना डाले थे.

BCCI के नवनियुक्त मिथुन मन्हास IPL में 3 टीमों के लिए खेले. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स इंडिया और चेन्नई सुपर किंग्स का भी प्रतिनिधित्व किया. वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में वो दिल्ली और जम्मू-कश्मीर की टीम के लिए खेले.

कोचिंग में भी हाथ आजमाया

मिथुन मन्हास ने साल 2017 में अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया था. वो किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स), RCB और गुजरात टाइटंस में भी कोच के पदों पर काम कर चुके हैं. वो इसके अलावा करीब 2 साल बांग्लादेश की अंडर-19 टीम के बल्लेबाजी सलाहकार भी रहे. इसके अलावा मिथुन जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट पद पर काम कर चुके हैं.

