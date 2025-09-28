अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा टीम इंडिया का करेंगे चयन? BCCI ने बनाया सेलेक्टर; कंफर्म खबर आई सामने
BCCI Selection Committee 2025: प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह पुरुष राष्ट्रीय टीम की चयन समिति में शामिल हो गए हैं. मिथुन मन्हास को अन्य पदाधिकारियों के साथ निर्विरोध बीसीसीआई अध्यक्ष चुन लिया गया है.
पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह पुरुष राष्ट्रीय टीम की चयन समिति में शामिल हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान, यह भी निर्णय लिया गया कि कोई अंडर-16 खिलाड़ी तब तक आईपीएल नहीं खेल सकता जब तक कि उसने कम से कम एक मैच के लिए रणजी ट्रॉफी में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व न किया हो. मिथुन मन्हास को अन्य पदाधिकारियों के साथ निर्विरोध बीसीसीआई अध्यक्ष चुन लिया गया है.
दिल्ली की अमिता शर्मा को महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मुंबई की सुलक्षणा नाइक और हैदराबाद की श्रावंती नायडू भी इसमें शामिल होंगी. महिला समिति में श्यामा डे और जया शर्मा भी शामिल हैं. इस बीच, एस शरत को जूनियर चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. शरत 2023 से सीनियर पैनल का हिस्सा थे.
बीसीसीआई पुरुष राष्ट्रीय टीम की चयन समिति के सदस्य
- अजीत अगरकर (चेयरपर्सन)
- शिव सुंदर दास
- अजय रात्रा
- आरपी सिंह
- प्रज्ञान ओझा
आरपी सिंह का क्रिकेट करियर
पूर्व तेज गेंदबाज रूद्र प्रताप सिंह ने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में कई सालों तक क्रिकेट खेला. उन्होंने टीम इंडिया के लिए 14 टेस्ट, 58 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. इसमें उनके नाम क्रमश 40, 69 और 15 विकेट रहे. वह 2007 टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे.
इसके आलावा उन्होंने 94 फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए के 136 और 132 टी20 मैच खेले. 39 वर्षीय आरपी सिंह ने 2011 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. वह अभी कमेंटरी में नजर आते हैं. और अब टीम इंडिया के चयन में अहम रोल निभाएंगे.
प्रज्ञान ओझा क्रिकेट करियर
प्रज्ञान ओझा ने भी भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है. उन्होंने 2008 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2013 में खेला था. स्पिन गेंदबाज ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 टी20 मैचों में क्रमश 113, 21 और 10 विकेट लिए. ओझा ने 108 फर्स्ट क्लास मैचों में 424 विकेट लिए. इसके आलावा उन्होंने लिस्ट ए के 103 मैचों में 123 और 143 टी20 मैचों में 156 विकेट चटकाए.
