आज से खेला जाएगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप, जानें भारत का पहला मैच किसके साथ?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत आज से हो रही है. इस विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में खेला जाएगा. यह महिला क्रिकेट इतिहास में पहली बार है जब टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीम हिस्सा ले रही हैं. ऑस्ट्रेलिया अपनी सातवीं ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं इंग्लैंड ने 2009 के बाद कभी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है और टीम इंडिया कभी चैंपियन होने का तमगा हासिल नहीं कर पाई है.

इस बार का टी20 वर्ल्ड कप बेहद खास है. सभी 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांट दिया गया है. प्रत्येक ग्रुप में टॉप-2 में रहने वाली टीम नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी. फिर सेमीफाइनल से होते हुए टीम फाइनल तक का सफर तय करेंगी, जो 5 जुलाई को खेला जाएगा.

आज से शुरू टी20 वर्ल्ड कप

2026 टी20 वर्ल्ड कप में आज केवल एक मैच खेला जाएगा. मेजबान इंग्लैंड की भिड़ंत श्रीलंका से होगी और उनका मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा. हेड टू हेड आंकड़ों में इंग्लैंड की महिला टीम श्रीलंका से बहुत आगे है. पिछले 12 टी20 मैचों में इंग्लैंड ने श्रीलंकाई टीम को 10 मौकों पर पटखनी दी है.

भारत का पहला मैच कब?

भारतीय टीम का आज कोई मैच नहीं है. टीम इंडिया का पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के साथ होगा. यह इस विश्व कप में दोनों टीमों का सबसे पहला मैच होगा, जो बर्मिंघम में खेला जाएगा. कप्तान हरमनप्रीत कौर भी पाक टीम को चेतावनी दे चुकी हैं की भारतीय टीम निडर होकर क्रिकेट खेलेगी.

भारत के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स भी मौजूद है. टीम इंडिया को नॉकआउट स्टेज में जाना है तो इनमें से अधिकांश प्रतिद्वंदियों को मात देनी होगी. टीम इंडिया का आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा.

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