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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज से खेला जाएगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप, जानें भारत का पहला मैच किसके साथ?

आज से खेला जाएगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप, जानें भारत का पहला मैच किसके साथ?

Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से हो रही है. विश्व कप में कुल 12 टीम भाग ले रही हैं. जानिए भारतीय टीम का पहला मैच कब और किसके साथ होगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jun 2026 09:47 AM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत आज से हो रही है. इस विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में खेला जाएगा. यह महिला क्रिकेट इतिहास में पहली बार है जब टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीम हिस्सा ले रही हैं. ऑस्ट्रेलिया अपनी सातवीं ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं इंग्लैंड ने 2009 के बाद कभी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है और टीम इंडिया कभी चैंपियन होने का तमगा हासिल नहीं कर पाई है.

इस बार का टी20 वर्ल्ड कप बेहद खास है. सभी 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांट दिया गया है. प्रत्येक ग्रुप में टॉप-2 में रहने वाली टीम नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी. फिर सेमीफाइनल से होते हुए टीम फाइनल तक का सफर तय करेंगी, जो 5 जुलाई को खेला जाएगा.

आज से शुरू टी20 वर्ल्ड कप

2026 टी20 वर्ल्ड कप में आज केवल एक मैच खेला जाएगा. मेजबान इंग्लैंड की भिड़ंत श्रीलंका से होगी और उनका मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा. हेड टू हेड आंकड़ों में इंग्लैंड की महिला टीम श्रीलंका से बहुत आगे है. पिछले 12 टी20 मैचों में इंग्लैंड ने श्रीलंकाई टीम को 10 मौकों पर पटखनी दी है.

भारत का पहला मैच कब?

भारतीय टीम का आज कोई मैच नहीं है. टीम इंडिया का पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के साथ होगा. यह इस विश्व कप में दोनों टीमों का सबसे पहला मैच होगा, जो बर्मिंघम में खेला जाएगा. कप्तान हरमनप्रीत कौर भी पाक टीम को चेतावनी दे चुकी हैं की भारतीय टीम निडर होकर क्रिकेट खेलेगी.

भारत के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स भी मौजूद है. टीम इंडिया को नॉकआउट स्टेज में जाना है तो इनमें से अधिकांश प्रतिद्वंदियों को मात देनी होगी. टीम इंडिया का आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Jun 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
India Women Cricket Team T20 World Cup Womens T20 World Cup 2026
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